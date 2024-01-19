Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putri Anne Jalan Terapi Trauma usai Rumah Tangganya dengan Arya Saloka Hancur

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |10:02 WIB
Putri Anne Jalan Terapi Trauma usai Rumah Tangganya dengan Arya Saloka Hancur
Putri Anne jalani terapi trauma (Foto: IG Putri Anne)
A
A
A

JAKARTA - Putri Anne baru-baru ini menjadi sorotan usai mengungkap kehancuran rumah tangganya dengan Arya Saloka. Ia mencurahkan isi hatinya sekaligus menuliskan pesan seolah ditujukan untuk Arya.

Terbaru, ibu satu anak ini pun melakukan terapi trauma pasca membongkar nasib rumah tangganya itu. Hal ini diungkap Anne melalui unggahan Insta Story-nya.

Putri Anne Jalan Terapi Trauma usai Rumah Tangganya dengan Arya Saloka Hancur

“Trauma yoga therapy day 2,” tulis Putri Anne dikutip Jumat (19/1/2024).

Dalam unggahan itu, Anne terlihat tengah berselfie di atas matras yoganya. Terlihat ia menunjukan ekspresi wajah yang lebih rileks dan tenang.

Wanita yang memutuskan melepas hijab ini juga menulis keterangan mengenai tangisan saat menjalani sesi terapi trauma ini.

“Menangislah dari lipatan depan hingga akhir,” ungkapnya.

Sebelumnya, isu keretakan rumah tangga Putri Anne dan Arya Saloka telah berhembus lama. Arya diduga terlibat asmara dengan aktris Amanda Manopo.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
