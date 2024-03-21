Dewi Gontha Bahas Kemungkinan Java Jazz Festival Digelar di Luar Negeri

Java Jazz Festival soal kemungkinan tampil di luar negeri (Foto: Okezone)

JAKARTA - Java Jazz Festival telah memasuki gelaran ke-19 yang berlangsung 24-26 Mei 2024 di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Tentunya, hal itu menjadi bukti jika hajatan musik jazz sangat diminati masyarakat dari generasi ke generasi.

"Jadi kalau ada yang nyinyir 'ah Java Jazz udah nggak jazz lagi' nggak apa-apa, tapi pada akhirnya kita bisa bersaing dengan mengikuti perkembangan, dan nanti akan kita tampilkan di program Java Jazz," kata Dewi Gontha di kawasan Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Dewi sendiri tak menampik adanya kemungkinan Java Jazz digelar di luar negeri. Dia optimis bisa mempertahankan hak kekayaan intelektual Java Jazz yang murni punya anak bangsa.

"Sejujurnya sudah ada yang nawarin ya, Makanya kita berharap sponsor kita bisa mendukung terus agar bisa menyebar ke negara lain dan memang ini IP-nya dikenal punya Indonesia gitu ya," pungkasnya.