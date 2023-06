JAKARTA - Penyanyi jazz asal Kanada, Stacey Ryan, dipastikan tampil dalam gelaran BNI Java Jazz 2023 yang berlangsung di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sang musisi dijadwalkan naik panggung pada Sabtu, 3 Juni 2023.

Dalam jumpa pers BNI Java Jazz 2023 yang digelar di Kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Stacey Ryan menyampaikan pandangannya terhadap pecinta jazz di Indonesia.

"Orang-orang Indonesia menyukai musik pop-jazz (jazzy pop), dan saya sangat senang bisa datang ke sini dan melihat kalian semua face to face. Saya bersungguh-sungguh," kata pelantun Fall In Love Alone tersebut.

"Saya rasa, apa yang saya coba lakukan adalah membawa jazz pada latar yang lebih pop, jadi mungkin bisa lebih menghibur kepada anak muda yang mungkin belum pernah mendengar jazz sebelumnya," sambungnya.

Stacey kemudian menjelaskan alasannya berkiprah di industri musik dengan mengusung jazz sebagai genre utamanya.

"Karena saya pikir (jazz) merupakan genre yang luar biasa dan sangat banyak yang bisa ditawarkan, mungkin kepada orang-orang yang tidak pernah pergi menonton (konser jazz) sendiri, terutama orang-orang yang lebih muda belakangan ini," bebernya. "But you know, karena saya belajar jazz sejak lahir dan sangat dekat denganku. Dan semua yang aku lakukan dalam musikku, saya sangat senang dengan itu," tutup Stacey Ryan. Sekedar informasi, ini penampilan kedua Stacey Ryan manggung di Indonesia. Ia merupakan penyanyi asal Kanada yang saat ini lagunya tengah viral di Tanah Air. Lagu berjudul "Fall In Love Alone" banyak diputar dan dijadikan backsound dalam video-video TikTok. Stacey sendiri sering melakukan cover lagu yang diunggah di media sosial dan kanal YouTube-nya.

