HOME CELEBRITY MUSIK

Mea Shahira dan Mezzaluna Akan Berkolaborasi di Java Jazz Festival 2024

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |00:01 WIB
Mea Shahira dan Mezzaluna Akan Berkolaborasi di Java Jazz Festival 2024
Mezzaluna dan Mea Shahira kolaborasi di Java Jazz Festival 2024 (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Mea Shahira dengan hits single-nya Not Today Not Tomorrow dan Mezzaluna yang dikenal dengan lagu You Should Know yang memiliki lebih dari 500 ribu streaming, baru-baru ini diumumkan sebagai salah satu line up Java Jazz Festival 2024 di Jakarta. Pada tanggal 20 Maret lalu, keduanya hadir dalam konferensi pers Java Jazz dan menyajikan beberapa lagu.

Mea Shahira dan Mezzaluna menyanyikan tiga lagu, dimana Mea Shahira membawakan single terbarunya come n find me, begitu juga Mezzaluna yang menampilkan single debutnya yang berjudul In Situ. Dalam lagu terakhir, keduanya berduet membawakan lagu dari Janelle Monae yang berjudul Only Have Eyes 42.

Mea Shahira dan Mezzaluna Akan Berkolaborasi di Java Jazz Festival 2024

Sebagai penyanyi yang tampil pertama kali di Java Jazz Festival 2024, Mezzaluna dan Mea mengaku sangat antusias, karena bisa tampil bersama teman yang sudah dikenal sejak SMP. "Waktu itu ada acara sekolah dengan tema Jazz, dan kami tampil di sana. Lucu saja tiba-tiba bisa tampil bersama di festival Jazz yang sesungguhnya," ujar Mezzaluna.

Halaman:
1 2
