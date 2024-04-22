Pernah Jadi Anak SMA hingga Montir, Cha Eun Woo Ungkap Ingin Coba Banyak Karakter

BERKARIR sebagai aktor hampir 10 tahun, dengan memulai debut sejak 2014 lewat film My Brilliant Life, berbagai peran sudah dijajal oleh Cha Eun Woo. Mulai dari anak SMA di True Beauty dan Gangnam Beauty, hingga montir tampan di drama teranyarnya, Wonderful World.

Sebagai aktor, ternyata Cha Eun Woo tak terlalu picky alias pemilih. Ia mengungkap, sebagai aktor selama skenario drama atau filmnya menarik, ia tak keberatan menjajal peran atau karakter apa pun.

“Saya pribadi, kalau skenarionya bagus dan menarik, scriptnya seru itu ke depannya saya ingin mencoba role (peran) apa pun. Itu akan menarik, “ujar Cha Eun Woo dalam wawancara khusus bersama MNC Portal baru-baru ini di kawasan Tenis Indoor Senayan, Jakarta.