Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pernah Jadi Anak SMA hingga Montir, Cha Eun Woo Ungkap Ingin Coba Banyak Karakter

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |19:45 WIB
Pernah Jadi Anak SMA hingga Montir, Cha Eun Woo Ungkap Ingin Coba Banyak Karakter
Cha Eun Woo tertarik coba banyak karakter, (Foto: Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

BERKARIR sebagai aktor hampir 10 tahun, dengan memulai debut sejak 2014 lewat film My Brilliant Life, berbagai peran sudah dijajal oleh Cha Eun Woo. Mulai dari anak SMA di True Beauty dan Gangnam Beauty, hingga montir tampan di drama teranyarnya, Wonderful World.

Sebagai aktor, ternyata Cha Eun Woo tak terlalu picky alias pemilih. Ia mengungkap, sebagai aktor selama skenario drama atau filmnya menarik, ia tak keberatan menjajal peran atau karakter apa pun.

(Foto: Okezone/Arif Julianto)


“Saya pribadi, kalau skenarionya bagus dan menarik, scriptnya seru itu ke depannya saya ingin mencoba role (peran) apa pun. Itu akan menarik, “ujar Cha Eun Woo dalam wawancara khusus bersama MNC Portal baru-baru ini di kawasan Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/33/3003068/brandon-salim-berasa-mimpi-bertemu-cha-eun-woo-di-bandara-soetta-FKZQ8xgGXq.jpg
Brandon Salim Berasa Mimpi Bertemu Cha Eun Woo di Bandara Soetta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/205/2931200/cha-eun-woo-jadi-host-golden-disc-awards-di-jakarta-fr76csClky.jpg
Cha Eun Woo Jadi Host Golden Disc Awards di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/02/206/2824044/cha-eun-woo-dan-kim-nam-joo-resmi-gabung-drama-wonderful-world-cW8oS1ng63.jpg
Cha Eun Woo dan Kim Nam Joo Resmi Gabung Drama Wonderful World
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/26/206/2820385/cha-eun-woo-digaet-bintangi-drama-baru-sutradara-voice-zNXbzCUYxI.jpg
Cha Eun Woo Digaet Bintangi Drama Baru Sutradara Voice
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/205/3138291//iu_dan_cha_eun_woo-PtwH_large.jpg
IU Comeback Mei 2025, Gaet Cha Eun Woo Jadi Model Video Klip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/206/3127900//lee_do_hyun-MUJ5_large.jpg
Lee Do Hyun Berpotensi Gantikan Cha Eun Woo dalam Drama Baru Hong Sisters
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement