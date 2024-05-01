Brandon Salim Berasa Mimpi Bertemu Cha Eun Woo di Bandara Soetta

JAKARTA - Brandon Salim belum lama ini melamar kekasihnya di Jepang. Menariknya, sesaat setelah tiba di Indonesia, tepatnya di Bandara Soekarno Hatta, ia bertemu dengan aktor Korea selatan, Cha Eun Woo.

Awalnya, Brandon tampak melihat adanya kerumunan orang. Bahkan ia pun melihat jika penyanyi sekaligus aktor asal Korea Selatan itu baru saja mendarat di Bandara Soetta dan dikawal oleh sekelompok penjaga dalam jumlah kurang lebih 10 orang.

Mereka terus mengawal Cha Eun Woo agar bisa berjalan dan menjaganya dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam video yang diunggah dalam akun X Brandon Salim, @brandonsalim, terlihat Cha Eun Woo mengenakan kaos putih yang dibalut dengan outer jaket berwarna hijau army. Ia pun memadupadankan outfitnya dengan loose pants berwarna hitam.

Cha Eun Woo tampak menggunakan masker hitam dan topi, namun orang-orang di sekeliling tetap bisa mengenali dirinya.

Brandon Salim mengaku amat senang dan tak percaya bahwa dirinya baru saja bertemu dengan Cha Eun Woo secara langsung. Bahkan ia pun sempat merasa kejadian tersebut seperti mimpi baginya.

Brandon Salim bertemu Cha Eun Woo di Bandara Soetta (Foto: X/brandonsalim)

“Mimpi apa ya di bandara Soekarno Hatta bisa ketemu Cha Eun Woo,” tulis Brandon Salim, dikutip dari unggahan tersebut, Rabu (1/5/2024).

Sebelum mengunggah video tersebut, Brandon Salim sempat ragu dan takut tidak diizinkan apabila mengunggah fancam saat bertemu dengan Idol Kpop di tempat umum. Sehingga ia menanyakan kepada para pengikutnya terkait hal tersebut.

“Guys kalo ketemu artis K-Pop di bandara trus gue photo videoin itu boleh gak di upload?” tanyanya.

Melihat unggahan fancam Brandon Salim, para penggemar Cha Eun Woo sontak meramaikan unggahan tersebut. Tak jarang mereka begitu kagum melihat idolanya yang tetap tampan meski menggunakan masker.