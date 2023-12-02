Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Cha Eun Woo Jadi Host Golden Disc Awards di Jakarta

Pasopati Baladika , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |06:35 WIB
Cha Eun Woo Jadi Host Golden Disc Awards di Jakarta
Cha Eun Woo jadihost Golden Disc Awards di Jakarta (Foto: Instagram/eounwo.o_c)
A
A
A

SEOUL - Cha Eun Woo akan bergabung dengan Sung Si Kyung sebagai host ajang Golden Disc Awards yang akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), pada 6 Januari 2024.

Mengutip Soompi, Sabtu (2/12/2023), ini adalah pengalaman perdana bagi member ASTRO tersebut memandu Golden Disc Awards. Sementara bagi Sung Si Kyung, ini merupakan kali ke-8 baginya menjadi host ajang penghargaan tahunan tersebut.

Tahun lalu, Sung Si Kyung menjadi host GDA 2023 bersama Lee Da Hee, Nichkhun, dan Park So Dam. Digital Daesang (Song of the Year) dimenangkan IVE lewat Love Dive. Sementara album ‘Proof’ dari BTS memenangkan Disc Daesang (Album of the Year).

Jakarta diumumkan sebagai tuan rumah perhelatan Golden Disc Award, pada 31 Oktober 2023. Komite event tersebut menyebut, hal itu dilakukan untuk menciptakan peluang baru bagi penggemar musik K-Pop di dalam dan luar negeri.

Cha Eun Woo

Cha Eun Woo Jadi Host Golden Disc Awards di Jakarta (Foto: Instyle)

“Kami mewujudkan permintaan penggemar K-Pop di Asia yang ingin bertemu langsung para idolanya di negara mereka. Alasan inilah yang membuat kami membawa event tersebut ke Indonesia,” ujar komite event tersebut kala itu.

NICE Entertainment selaku organizer Golden Disc Awards mengungkapkan, tiket ajang itu akan terbagi dalam sembilan kategori. CAT 6 menjadi kategori tiket termurah dengan harga tiket Rp1,3 juta, sementara tiket VIP dibanderol senilai Rp6 juta.

Selain menonton jalannya acara utama, para pemegang tiket VIP Package ini nantinya akan mendapat akses di event red carpet. Berikut detail harga tiket Golden Disc Awards seperti dirilis NICE Entertainment:

1.VIP (standing) Rp6 juta

2.Festival A (duduk) Rp4,5 juta

3.Festival B (duduk) Rp3,8 juta

4.CAT 1 (duduk) Rp4 juta

5.CAT 2 (duduk) Rp3,55 juta

6.CAT 3 (duduk) Rp2,7 juta

7.CAT 4 (duduk) Rp2,4 juta

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158503/cha_eun_woo-BAew_large.jpg
Sebelum Wamil, Cha Eun Woo Pamer Rambut Cepak ke Fans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155698/cha_eun_woo-N7mP_large.jpg
Cha Eun Woo akan Rilis Album Solo sebelum Wajib Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143061/cha_eun_woo-AILX_large.jpg
Cha Eun Woo Bersiap Wamil, Bakal Gabung Band Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/33/3128325/cha_eun_woo-bdCs_large.jpg
Cha Eun Woo Comeback Layar Lebar Lewat Film Komedi First Ride
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/206/3103028/cha_eun_woo-zDsZ_large.jpg
Cha Eun Woo Digaet Bintangi Drama Baru Hongs Sisters
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/33/3003068/brandon-salim-berasa-mimpi-bertemu-cha-eun-woo-di-bandara-soetta-FKZQ8xgGXq.jpg
Brandon Salim Berasa Mimpi Bertemu Cha Eun Woo di Bandara Soetta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement