Cha Eun Woo Jadi Host Golden Disc Awards di Jakarta

SEOUL - Cha Eun Woo akan bergabung dengan Sung Si Kyung sebagai host ajang Golden Disc Awards yang akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), pada 6 Januari 2024.

Mengutip Soompi, Sabtu (2/12/2023), ini adalah pengalaman perdana bagi member ASTRO tersebut memandu Golden Disc Awards. Sementara bagi Sung Si Kyung, ini merupakan kali ke-8 baginya menjadi host ajang penghargaan tahunan tersebut.

Tahun lalu, Sung Si Kyung menjadi host GDA 2023 bersama Lee Da Hee, Nichkhun, dan Park So Dam. Digital Daesang (Song of the Year) dimenangkan IVE lewat Love Dive. Sementara album ‘Proof’ dari BTS memenangkan Disc Daesang (Album of the Year).

Jakarta diumumkan sebagai tuan rumah perhelatan Golden Disc Award, pada 31 Oktober 2023. Komite event tersebut menyebut, hal itu dilakukan untuk menciptakan peluang baru bagi penggemar musik K-Pop di dalam dan luar negeri.

Cha Eun Woo Jadi Host Golden Disc Awards di Jakarta (Foto: Instyle)

“Kami mewujudkan permintaan penggemar K-Pop di Asia yang ingin bertemu langsung para idolanya di negara mereka. Alasan inilah yang membuat kami membawa event tersebut ke Indonesia,” ujar komite event tersebut kala itu.

NICE Entertainment selaku organizer Golden Disc Awards mengungkapkan, tiket ajang itu akan terbagi dalam sembilan kategori. CAT 6 menjadi kategori tiket termurah dengan harga tiket Rp1,3 juta, sementara tiket VIP dibanderol senilai Rp6 juta.

Selain menonton jalannya acara utama, para pemegang tiket VIP Package ini nantinya akan mendapat akses di event red carpet. Berikut detail harga tiket Golden Disc Awards seperti dirilis NICE Entertainment:

1.VIP (standing) Rp6 juta

2.Festival A (duduk) Rp4,5 juta

3.Festival B (duduk) Rp3,8 juta

4.CAT 1 (duduk) Rp4 juta

5.CAT 2 (duduk) Rp3,55 juta

6.CAT 3 (duduk) Rp2,7 juta

7.CAT 4 (duduk) Rp2,4 juta