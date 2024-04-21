Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

4 Momen Seru Cha Eun Woo Games Bareng AROHA di Fancon Mystery Elevator

Rizky Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |10:34 WIB
4 Momen Seru Cha Eun Woo Games Bareng AROHA di Fancon Mystery Elevator
Momen seru Cha Eun Woo games bareng AROH di Fancon Mystery Elevator di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada 20 April 2024. (Foto: Okezone/Rizky Pradita Ananda)
A
A
A

JAKARTA - Cha Eun Woo menyapa penggemarnya di Indonesia lewat fan concert (fancon) bertajuk Mystery Elevator di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (20/4/2024) malam. 

Dalam kesempatan tersebut, bintang True Beauty itu tak hanya menyuguhkan sederet lagu spesial namun juga berbagai games yang dimainkannya bersama penggemar. Games yang dilakukannya adalah berfoto bersama AROHA secara random.

Penggemar yang beruntung harus meniru ekspresi sesuai emoji yang muncul di layar proyektor. Berikut Okezone menampilkan sederet momen seru Cha Eun Woo bermain games bareng AROHA di Fancon Mystery Elevator

1.Pose Emoji Berpikir

Momen seru Cha Eun Woo games bareng AROHA di Fancon Mystery Elevator. (Foto: Okezone/Rizky Pradita Ananda)

Kali ini, seorang penggemar perempuan yang duduk di baris depan beruntung bisa berfoto bersama Cha Eun Woo sambil menirukan ekspresi emoji berpikir. 

2.Pose 007

Momen seru Cha Eun Woo games bareng AROHA di Fancon Mystery Elevator. (Foto: Okezone/Rizky Pradita Ananda)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/206/3156761/blue_dragon_series_awards_2025-qQAI_large.jpeg
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/205/3151155/konser_stayc-rpkh_large.jpeg
Konser STAYC di Jakarta, Penonton: Gak Mau Pulang, Maunya Digoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130675/sunwoo_the_boyz-2haM_large.jpg
Sunwoo THE BOYZ Dihujat Buntut Kontroversi Sikap Tak Sopan, Agensi Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement