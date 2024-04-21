JAKARTA - Cha Eun Woo menyapa penggemarnya di Indonesia lewat fan concert (fancon) bertajuk Mystery Elevator di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (20/4/2024) malam.
Dalam kesempatan tersebut, bintang True Beauty itu tak hanya menyuguhkan sederet lagu spesial namun juga berbagai games yang dimainkannya bersama penggemar. Games yang dilakukannya adalah berfoto bersama AROHA secara random.
Penggemar yang beruntung harus meniru ekspresi sesuai emoji yang muncul di layar proyektor. Berikut Okezone menampilkan sederet momen seru Cha Eun Woo bermain games bareng AROHA di Fancon Mystery Elevator.
1.Pose Emoji Berpikir
Kali ini, seorang penggemar perempuan yang duduk di baris depan beruntung bisa berfoto bersama Cha Eun Woo sambil menirukan ekspresi emoji berpikir.
2.Pose 007