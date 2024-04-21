Cha Eun Woo Terharu Dapat Video Spesial dari Fans Indonesia di Fancon Mystery Elevator

Cha Eun Woo terharu dapat video spesial dari fans Indonesia di Fancon Mystery Elevator yang digelar di Tennis Indoor Senayan, pada 20 April 2024. (Foto: Okezone/Rizky Pradita Ananda)

JAKARTA - Cha Eun Woo sukses menggelar fan concert (fancon) bertajuk Mystery Elevator di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (20/42024) malam. Dia menyapa penggemar Indonesia selama lebih kurang 2 jam.

Dalam kesempatan itu, personel boy group ASTRO itu menyanyikan beberapa lagu, dari Stay, Memories, As Long As You Love Me, hingga Love is Fine. Setelah bermain games, giliran penggemar Indonesia memberikan hadiah spesial untuk sang idol.

Fans project dimulai saat Cha Eun Woo mengajak ribuan penggemarnya yang memenuhi Tennis Indoor untuk berforo bersama dari atas panggung. Ketika siap berpose, tiba-tiba lampu panggung mati dan video dari fans pun diputar.

Cha Eun Woo tampak terkejut dengan video yang menampilkan perjalanan kariernya selama 8 tahun terakhir. Video itu juga memperlihatkan kedekatan sang aktor bersama penggemarnya.