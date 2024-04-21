Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cha Eun Woo Terharu Dapat Video Spesial dari Fans Indonesia di Fancon Mystery Elevator

Rizky Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |09:40 WIB
Cha Eun Woo Terharu Dapat Video Spesial dari Fans Indonesia di Fancon Mystery Elevator
Cha Eun Woo terharu dapat video spesial dari fans Indonesia di Fancon Mystery Elevator yang digelar di Tennis Indoor Senayan, pada 20 April 2024. (Foto: Okezone/Rizky Pradita Ananda)
A
A
A

JAKARTA - Cha Eun Woo sukses menggelar fan concert (fancon) bertajuk Mystery Elevator di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (20/42024) malam. Dia menyapa penggemar Indonesia selama lebih kurang 2 jam. 

Dalam kesempatan itu, personel boy group ASTRO itu menyanyikan beberapa lagu, dari Stay, Memories, As Long As You Love Me, hingga Love is Fine. Setelah bermain games, giliran penggemar Indonesia memberikan hadiah spesial untuk sang idol. 

Cha Eun Woo terharu dapat video spesial dari fans Indonesia di Fancon Mystery Elevator, di Tennis Indoor Senayan, pada 20 April 2024. (Foto: Okezone)

Fans project dimulai saat Cha Eun Woo mengajak ribuan penggemarnya yang memenuhi Tennis Indoor untuk berforo bersama dari atas panggung. Ketika siap berpose, tiba-tiba lampu panggung mati dan video dari fans pun diputar. 

Cha Eun Woo tampak terkejut dengan video yang menampilkan perjalanan kariernya selama 8 tahun terakhir. Video itu juga memperlihatkan kedekatan sang aktor bersama penggemarnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/206/3156761/blue_dragon_series_awards_2025-qQAI_large.jpeg
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/205/3151155/konser_stayc-rpkh_large.jpeg
Konser STAYC di Jakarta, Penonton: Gak Mau Pulang, Maunya Digoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130675/sunwoo_the_boyz-2haM_large.jpg
Sunwoo THE BOYZ Dihujat Buntut Kontroversi Sikap Tak Sopan, Agensi Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement