Lucinta Luna Permak Pita Suara agar Tak Mirip Abang-Abang

Lucinta Luna operasi pita suara agar tak mirip suara abang-abang (Foto: Instagram/lucintaluna_manjalita)

JAKARTA - Lucinta Luna kembali melakukan operasi. Bukan lagi mengubah bagian wajahnya, kini bintang film Bridezilla ini justru memilih untuk melakukan permak pada bagian pita suaranya.

Bukan tanpa alasan transgender 34 tahun itu memilih untuk mengoperasi pita suaranya. Pasalnya, ia kerap kali dihina oleh netizen lantaran suaranya mirip abang-abang.

"Perjuanganku untuk menjadi orang yang kuat seperti Ibu Kita Kartini," tulis Lucinta Luna di akun Instagramnya.

Lucinta sendiri mengaku malu kerap diejek oleh netizen lantaran suaranya. Apalagi mereka tak segan memuji wajah cantiknya tetapi tidak dengan suaranya yang disebut persis seperti abang kuli.

"Kalian selalu bilang Lucinta cantik asal jangan ngomong , cantik yah tapi suaranya macam abang abang kuli dan inilah kita tunggu lihat hasilnya," sambungnya.

Oleh karenanya, Lucinta Luna memilih untuk mengoperasi pita suaranya. Bahkan tidak hanya sekali, melainkan dua kali, agar membuat suaranya mirip seperti Agnez Mo.

"Alhamdulillah udah sampe Jakarta, rehat sejenak operasi pita suara part 2 my voice request look like Agnez Mo. Selamat Hari Kartini," tandasnya.

(van)