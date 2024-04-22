Isi Surat yang Ditulis Ria Ricis untuk Teuku Ryan di Ruang Sidang Perceraian

JAKARTA - Ria Ricis diketahui belum pernah memberikan statement secara langsung terkait perceraiannya dengan Teuku Ryan. Diketahui, sidang perceraian mereka sendiri sudah hampir tiga bulan berjalan dan Ryan pun tetap keukeuh ingin mempertahankan rumah tangganya dengan ibu satu anak tersebut.

Terbaru, Hendra K Siregar selaku kuasa hukum Ricis tampak membacakan surat terbuka yang ditulis langsung oleh adik Oki Setiana Dewi tersebut. Bahkan, ini merupakan kali pertama Ricis buka suara terkait gugatan perceraian yang dilayangkannya tersebut.

BACA JUGA: Ria Ricis Buka Suara di Tengah Upaya Teuku Ryan untuk Rujuk

Hendra pun mengatakan bahwa surat tersebut sengaja dibacakan dihadapan publik agar masyarakat bisa mendapatkan penjelasan terkait keputusan kliennya untuk berpisah. Terlebih, dalam sidang beragendakan keterangan saksi dari pihak tergugat, Ricis berhalangan hadir lantaran pekerjaan.

"Ada satu lagi yang perlu saya sampaikan. Dalam kesempatan ini, barusan saya dapat surat ini harus saya bacakan ini dari Ricis, karena Ricis, kan, belum pernah bikin statement ,ya, kan," kata Hendra di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin, (22/4/2024).

Isi surat yang ditulis Ria Ricis untuk Teuku Ryan (Foto: Instagram/riaricis1795)

"Ya supaya clear aja, dia kan belum ada statement. Itu yang diinginkan sama teman-teman (media) kan, dia melalui kita (memberikan surat) untuk disampaikan," sambungnya.

Berikut, isi surat yang ditulis Ria Ricis untuk Teuku Ryan:

BACA JUGA: Ayah Teuku Ngotot Minta Teuku Ryan dan Ria Ricis Rujuk

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr wb.

Teman-teman media yang saya hormati. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat yang mendoakan terbaik untuk saya, Ryan, dan keluarga kami.

Adapun perkembangan persidangan saat ini akan masuk ke agenda kesimpulan dari masing-masing pihak. Untuk itu saya meminta didoakan untuk bisa berjalan dengan lancar sampai nanti dengan pembacaan putusan.