Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Isi Surat yang Ditulis Ria Ricis untuk Teuku Ryan di Ruang Sidang Perceraian

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |19:05 WIB
Isi Surat yang Ditulis Ria Ricis untuk Teuku Ryan di Ruang Sidang Perceraian
Isi surat yang ditulis Ria Ricis untuk Teuku Ryan (Foto: Instagram/riaricis1795)
A
A
A

JAKARTA - Ria Ricis diketahui belum pernah memberikan statement secara langsung terkait perceraiannya dengan Teuku Ryan. Diketahui, sidang perceraian mereka sendiri sudah hampir tiga bulan berjalan dan Ryan pun tetap keukeuh ingin mempertahankan rumah tangganya dengan ibu satu anak tersebut.

Terbaru, Hendra K Siregar selaku kuasa hukum Ricis tampak membacakan surat terbuka yang ditulis langsung oleh adik Oki Setiana Dewi tersebut. Bahkan, ini merupakan kali pertama Ricis buka suara terkait gugatan perceraian yang dilayangkannya tersebut.

Hendra pun mengatakan bahwa surat tersebut sengaja dibacakan dihadapan publik agar masyarakat bisa mendapatkan penjelasan terkait keputusan kliennya untuk berpisah. Terlebih, dalam sidang beragendakan keterangan saksi dari pihak tergugat, Ricis berhalangan hadir lantaran pekerjaan.

"Ada satu lagi yang perlu saya sampaikan. Dalam kesempatan ini, barusan saya dapat surat ini harus saya bacakan ini dari Ricis, karena Ricis, kan, belum pernah bikin statement ,ya, kan," kata Hendra di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin, (22/4/2024).

Ria Ricis

Isi surat yang ditulis Ria Ricis untuk Teuku Ryan (Foto: Instagram/riaricis1795)

"Ya supaya clear aja, dia kan belum ada statement. Itu yang diinginkan sama teman-teman (media) kan, dia melalui kita (memberikan surat) untuk disampaikan," sambungnya.

Berikut, isi surat yang ditulis Ria Ricis untuk Teuku Ryan:

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr wb.

 

Teman-teman media yang saya hormati. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat yang mendoakan terbaik untuk saya, Ryan, dan keluarga kami.

 

Adapun perkembangan persidangan saat ini akan masuk ke agenda kesimpulan dari masing-masing pihak. Untuk itu saya meminta didoakan untuk bisa berjalan dengan lancar sampai nanti dengan pembacaan putusan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164967/ria_ricis_dan_moana-daS5_large.jpg
Baru Umur 3 Tahun, Putri Ria Ricis sudah Jadi Ibu Kos 8 Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158541/ria_ricis-MCka_large.jpg
Ria Ricis Habiskan Dana Rp1 Miliar demi Wujudkan Pesta Ulang Tahun Impian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147633/ria_ricis-c1oa_large.JPG
Ria Ricis Ingin Kuliah S2, tapi Lewat Jalur Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146912/ria_ricis-AzSL_large.jpg
Bukan Menikah, Ria Ricis Ungkap Rencana Masa Depan usai Dipacari Evan DC Music
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145818/oki_setiana_dewi-gmvN_large.jpg
Soal Kedekatan Ria Ricis dan Evan DC Music, Oki Setiana Dewi: Dia Tidak Cerita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145707/ria_ricis-miwY_large.jpg
Punya Pacar Baru, Ria Ricis Tak Ingin Buru-Buru Menikah Lagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement