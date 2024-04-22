Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ria Ricis Buka Suara di Tengah Upaya Teuku Ryan untuk Rujuk

Selvianus , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |16:15 WIB
Ria Ricis Buka Suara di Tengah Upaya Teuku Ryan untuk Rujuk
Ria Ricis akhirnya buka suara terkait perceraiannya (Foto: Instagram/riaricis1795)
JAKARTA - Sidang cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan baru saja selesai digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin (22/4/2024). Dalam sidang kali ini, Pengadilan menggelar agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi dari pihak Ryan selaku tergugat.

Saksi yang dihadirkan kali ini adalah ayah Teuku Rustam Effendy, yang merupakan ayah kandung Ryan. Bahkan Teuku Rustam sengaja dihadirkan langsung dari Aceh untuk memberikan keterangan kepada majelis hakim.

Menariknya dalam sidang kali ini, Ricis yang selama ini memilih bungkam terkait perceraiannya memilih untuk bersuara melalui sebuah surat yang dibacakan oleh kuasa hukumnya.

"Teman-teman media yang saya hormati dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terimakasih kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat yang mendoakan terbaik untuk saya Teuku Ryan dan keluarga kami," demikian bunyi surat dibacakan Hendra K Siregar kepada awak media.

Ria Ricis

Ria Ricis akhirnya buka suara terkait perceraiannya (Foto: Instagram/riaricis1795)

"Adapun perkembangan persidangan saat ini akan masuk ke agenda kesimpulan dari masing-masing pihak," sambungannya.

Oleh sebab itu, Ricis berharap agar sidang cerai dengan Teuku Ryan berjalan lancar hingga putusan, dijadwalkan pada 2 Mei 2024 mendatang.

"Untuk itu saya meminta didoakan untuk bisa berjalan dengan lancar sampai nanti dengan pembacaan putusan," jelasnya.

Lebih lanjut, Ricis menegaskan bahwa sejauh ini dirinya masih teguh pada pendiriannya untuk cerai dari Teuku Ryan. Meskipun sejauh ini ada upaya dari pihak Ryan untuk mempertahankan bahtera rumah tangga mereka.

Halaman:
1 2
