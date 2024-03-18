Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Begini Cara Dinda Hauw dan Rey Mbayang Jauh dari Gosip di 3 Tahun Pernikahan

Selvianus , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |19:05 WIB
Begini Cara Dinda Hauw dan Rey Mbayang Jauh dari Gosip di 3 Tahun Pernikahan
Cara Dinda Hauw dan Rey Mbayang jauh dari gosip miring (Foto: Instagram/rey_mbayang)
A
A
A

JAKARTA - Dinda Hauw dan Rey Mbayang sudah lebih dari 3 tahun menjalani biduk rumah tangga. Menariknya, selama menjalani pernikahan sejak Juli 2020, rumah tangga pasangan ini cukup jauh dari gosip miring.

Usut punya usut ternyata keduanya mempunyai cara tersendiri untuk membina bahtera rumah tangga.

Dinda Hauw mengaku ketika dihadapkan pada sebuah masalah, dia dan Rey Mbayang selalu berusaha untuk berkomunikasi satu sama lain. Hal itu mereka lakukan untuk mencari solusi dan memecahkan masalah yang tengah dihadapi.

"Kalau aku sama Rey banyak-banyak komunikasi terus ngobrol dan di dalam rumah tangga itu kan utamanya harus saling menghargai apalagi dia seorang suami pasti senang banget kalau dihargai oleh istrinya," ungkap Dinda Hauw dalam Kanal YouTube Official Nit Not dikutip pada Senin (18/3/2024).

Rey Mbayang dan Dinda Hauw

Cara Dinda Hauw dan Rey Mbayang jauh dari gosip miring (Foto: Instagram/rey_mbayang)

"Kita tahu bagaimana menghargai juga jadi ya saling menghargai dan menerima itu aja," lanjutnya.

Di awal pernikahan, bintang film 'Terbang, Menembus Langit' ini mengaku jika hal tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan. Apalagi, ia dan Rey menikah di usia muda, sehingga masih memiliki ego satu sama lain.

Namun, Dinda dan Rey perlahan-lahan mampu beradaptasi dan bisa mengatasi masalah yang terjadi dalam pernikahan mereka.

"Aku kayak sama Rey juga cuma balik lagi kita sama-sama belajar namanya juga baru jadi aku sama Rey juga berusaha beradaptasi dua kepala yang berbeda," ucap Dinda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/33/3029710/jatuh-dari-kuda-dinda-hauw-dilarikan-ke-igd-dan-alami-cedera-otot-DGGecXUii3.jpg
Jatuh Dari Kuda, Dinda Hauw Dilarikan ke IGD dan Alami Cedera Otot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016837/dinda-hauw-sedih-lepas-orang-tua-berangkat-haji-kenapa-L7HO9ddmZx.jpg
Dinda Hauw Sedih Lepas Orang Tua Berangkat Haji, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/33/2999292/nyaris-meninggal-rey-mbayang-akui-kurang-persiapan-saat-diving-AnfWz2g2sK.jpg
Nyaris Meninggal, Rey Mbayang Akui Kurang Persiapan saat Diving
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/33/2999284/rey-mbayang-berkomitmen-jaga-perasaan-dinda-hauw-di-tengah-banyaknya-teman-wanita-bFqHPj61pk.jpg
Rey Mbayang Berkomitmen Jaga Perasaan Dinda Hauw di Tengah Banyaknya Teman Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/33/2999008/rey-mbayang-nyaris-meninggal-karena-kehabisan-oksigen-saat-diving-Q9mIAtXrTs.jpg
Rey Mbayang Nyaris Meninggal karena Kehabisan Oksigen saat Diving
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/33/2986144/mata-dinda-hauw-diperban-usai-alami-kalazion-zdoOfE2f1E.jpg
Mata Dinda Hauw Diperban Usai Alami Kalazion
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement