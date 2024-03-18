Begini Cara Dinda Hauw dan Rey Mbayang Jauh dari Gosip di 3 Tahun Pernikahan

JAKARTA - Dinda Hauw dan Rey Mbayang sudah lebih dari 3 tahun menjalani biduk rumah tangga. Menariknya, selama menjalani pernikahan sejak Juli 2020, rumah tangga pasangan ini cukup jauh dari gosip miring.

Usut punya usut ternyata keduanya mempunyai cara tersendiri untuk membina bahtera rumah tangga.

Dinda Hauw mengaku ketika dihadapkan pada sebuah masalah, dia dan Rey Mbayang selalu berusaha untuk berkomunikasi satu sama lain. Hal itu mereka lakukan untuk mencari solusi dan memecahkan masalah yang tengah dihadapi.

"Kalau aku sama Rey banyak-banyak komunikasi terus ngobrol dan di dalam rumah tangga itu kan utamanya harus saling menghargai apalagi dia seorang suami pasti senang banget kalau dihargai oleh istrinya," ungkap Dinda Hauw dalam Kanal YouTube Official Nit Not dikutip pada Senin (18/3/2024).

"Kita tahu bagaimana menghargai juga jadi ya saling menghargai dan menerima itu aja," lanjutnya.

Di awal pernikahan, bintang film 'Terbang, Menembus Langit' ini mengaku jika hal tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan. Apalagi, ia dan Rey menikah di usia muda, sehingga masih memiliki ego satu sama lain.

Namun, Dinda dan Rey perlahan-lahan mampu beradaptasi dan bisa mengatasi masalah yang terjadi dalam pernikahan mereka.

"Aku kayak sama Rey juga cuma balik lagi kita sama-sama belajar namanya juga baru jadi aku sama Rey juga berusaha beradaptasi dua kepala yang berbeda," ucap Dinda.