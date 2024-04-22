Rey Mbayang Nyaris Meninggal karena Kehabisan Oksigen saat Diving

JAKARTA - Rey Mbayang menceritakan pengalaman liburannya bersama sang istri Dinda Hauw di Raja Ampat, Papua.

Mereka menghabiskan waktu selama 6 hari menjelajah alam indah Papua. Namun di balik keindahan foto yang dibagikan Rey Mbayang di media sosial, ada sedikit insiden yang menimpanya.

"Jadi sebenarnya tuh kemarin ada sedikit insiden, alhamdulillah untungnya Allah masih kasih keselamatan terima kasih Allah," kata Rey Mbayang di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Minggu (21/4/2024).

Rey Mbayang mengungkapkan bahwa dirinya nyaris mati karena kehabisan oksigen saat diving. Ia sampai mengalami kejang karena air sudah banyak masuk ke dalam tubuhnya.

"Kemarin tuh sempat kehabisan oksigen pas diving di bawah, di kedalaman berapa meter gitu," ungkap Rey Mbayang.

"Dan memang aku salahnya nggak cek skala dulu tiba-tiba habis di bawah sempat agak kejang gitu pas naik karena sudah kemasukan air banyak banget," tambahnya.

Bapak dua anak itu bersyukur masih bisa selamat. "Tapi alhamdulillah diselamatkan sama Allah," ucap Rey Mbayang.

Setelah mengalami insiden tersebut, Rey Mbayang malah melontarkan candaan kepada sang istri. Saat nyaris mati itu, Rey Mbayang memikirkan sang istri yang akan menjadi janda dua anak, jika Rey Mbayang tidak selamat.

"Bercanda sama istri pas lagi tidur aku bilang ya Allah semalam aku nangis lihat kamu yang, karena membayangkan kalau kenapa-napa naudzubillah jadi janda," jelas Rey Mbayang.

