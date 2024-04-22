Happy Asmara dan Gilga Sahid Diduga Sudah Menikah

Happy Asmara dan Gilga Sahid diduga sudah menikah (Foto: Instagram/happy_asmara77)

JAKARTA - Gilga Sahid diduga sudah menikah dengan Happy Asmara. Munculnya dugaan bahwa keduanya telah menikah, terjadi saat Gilga berada di atas panggung bersama Happy.

Dalam video yang beredar, Gilga dan Happy Asmara terlihat tengah manggung bersama di sebuah acara dan mengenakan pakaian serba hitam. Saat itu, Gilga memperkenalkan Happy sebagai istrinya.

BACA JUGA: Denny Caknan Kembali Tegaskan Bella Bonita Tidak Merebutnya Dari Happy Asmara

"Teman-teman, kukenali ini bojoku (istriku)," ucap Gilga Sahid sambil naik ke atas panggung.

Tak hanya sekali, Gilga bahkan menyebut kembali Happy sebagai istrinya. Bahkan Gilga pun sempat menyinggung penonton yang belum juga mempersunting pasangan mereka.

"Intinya, lagu yang aku bawakan hari ini dengan istriku," ucap Gilga Sahid.

Happy Asmara dan Gilga Sahid diduga sudah menikah (Foto: Instagram/lambe_turah)

"Kalian yang ke sini ajak pacar, rugi. Pacaran aja nggak dinikahin," ucap Gilga.

Mendengar ucapan Gilga, Happy pun mendadak tersindir sebagai orang yang tak kunjung dinikahi. Namun, Gilga kembali menegaskan bahwa dirinya sudah menikahi Happy.

"Nyindir aku ya?," sahut Happy Asmara.

"Untung aku udah kamu nikahin," jawab Gilga yang sukses membuat penonton heboh.