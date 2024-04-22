Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Happy Asmara dan Gilga Sahid Diduga Sudah Menikah

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |15:35 WIB
Happy Asmara dan Gilga Sahid Diduga Sudah Menikah
Happy Asmara dan Gilga Sahid diduga sudah menikah (Foto: Instagram/happy_asmara77)
A
A
A

JAKARTA - Gilga Sahid diduga sudah menikah dengan Happy Asmara. Munculnya dugaan bahwa keduanya telah menikah, terjadi saat Gilga berada di atas panggung bersama Happy.

Dalam video yang beredar, Gilga dan Happy Asmara terlihat tengah manggung bersama di sebuah acara dan mengenakan pakaian serba hitam. Saat itu, Gilga memperkenalkan Happy sebagai istrinya.

"Teman-teman, kukenali ini bojoku (istriku)," ucap Gilga Sahid sambil naik ke atas panggung.

Tak hanya sekali, Gilga bahkan menyebut kembali Happy sebagai istrinya. Bahkan Gilga pun sempat menyinggung penonton yang belum juga mempersunting pasangan mereka.

"Intinya, lagu yang aku bawakan hari ini dengan istriku," ucap Gilga Sahid.

Happy Asmara dan Gilga Sahid

Happy Asmara dan Gilga Sahid diduga sudah menikah (Foto: Instagram/lambe_turah)

"Kalian yang ke sini ajak pacar, rugi. Pacaran aja nggak dinikahin," ucap Gilga.

Mendengar ucapan Gilga, Happy pun mendadak tersindir sebagai orang yang tak kunjung dinikahi. Namun, Gilga kembali menegaskan bahwa dirinya sudah menikahi Happy.

"Nyindir aku ya?," sahut Happy Asmara.

"Untung aku udah kamu nikahin," jawab Gilga yang sukses membuat penonton heboh.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/33/3115585/happy_asmara_dan_gilga_sahid-6y31_large.jpg
Nopek Novian Diduga Hina Gilga Sahid, Happy Asmara: Sakit Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/33/3094465/happy_asmara_dan_gilga_sahid-wiAk_large.jpg
Happy Asmara Sering Marahi Gilga Sahid, Ini Sebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028233/ungkapan-bahagia-gilga-sahid-usai-nikahi-happy-asmara-XXTjjLQbdD.jpg
Ungkapan Bahagia Gilga Sahid Usai Nikahi Happy Asmara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/33/3028069/happy-asmara-akhirnya-bagikan-foto-pernikahannya-dengan-gilga-sahid-kf4npxsXoM.jpg
Happy Asmara Akhirnya Bagikan Foto Pernikahannya dengan Gilga Sahid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/33/3026794/happy-asmara-bagikan-foto-siluet-netizen-ramai-beri-ucapan-selamat-menikah-zcfs4fXnkc.jpg
Happy Asmara Bagikan Foto Siluet, Netizen Ramai Beri Ucapan Selamat Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/33/3025289/respons-kocak-happy-asmara-dan-gilga-sahid-usai-diisukan-resmi-menikah-Q8BgWgFhPs.jpg
Respons Kocak Happy Asmara dan Gilga Sahid Usai Diisukan Resmi Menikah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement