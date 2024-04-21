Biodata Beby Tsabina yang Baru Dilamar Rizki Natakusuma Anggota DPR RI

Biodata Beby Tsabina yang baru saja lamaran (Foto: IG Beby)

JAKARTA - Biodata Beby Tsabina, artis yang baru saja dilamar oleh pujaan hatinya, Rizki Aulia Rahman Natakusumah atau Rizki Natakusumah pada Minggu (21/4/2024).

Kabar bahagia itu dibagikan Beby Tsabina lewat akun Instagram pribadinya.

"21.04.2024," tulis Beby Tsabina di Instagram sambil menandai sejumlah akun Instagram vendor.

Sosok Beby Tsabina bukan orang baru di dunia entertainment. Sebab ia sudah lama wara wiri di layar kaca.

Beby Tsabina merupakan artis kelahiran Aceh, 27 Oktober 2002 dari pasangan Darmawan dan Linda Darmawan.

Beby Tsabina merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Perempuan bernama Cut Putry Tsabina itu mengawali kariernya sebagai figuran di Sinetron 'Alfabeth'.

Dari situ, Beby mulai dilirik oleh sutradara hingga ia pun bermain di sinetron Anak Jalanan sebagai Santi.

Sejak saat itu, kemampuan akting Baby Tsabina mendapatkan pengakuan untuk aktingnya.

Hingga ia pun debut ke layar lewat film Dear Nathan pada 2017. Beby Tsabina juga pernah membintangi film 'Susah Sinyal', 'Rentang Kisah', 'Rentang Kisah', 'Bawang Merah Bawang Putih', 'Sudah Jatuh Tertimpa Cinta', dan 'Satu Pertanyaan Untuk Mantan'.

BACA JUGA: