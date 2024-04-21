Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata Beby Tsabina yang Baru Dilamar Rizki Natakusuma Anggota DPR RI

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |07:01 WIB
Biodata Beby Tsabina yang Baru Dilamar Rizki Natakusuma Anggota DPR RI
Biodata Beby Tsabina yang baru saja lamaran (Foto: IG Beby)
A
A
A

JAKARTA - Biodata Beby Tsabina, artis yang baru saja dilamar oleh pujaan hatinya, Rizki Aulia Rahman Natakusumah atau Rizki Natakusumah pada Minggu (21/4/2024).

Kabar bahagia itu dibagikan Beby Tsabina lewat akun Instagram pribadinya.

"21.04.2024," tulis Beby Tsabina di Instagram sambil menandai sejumlah akun Instagram vendor.

Biodata Beby Tsabina yang Baru Dilamar Rizki Natakusuma Anggota DPR RI

Sosok Beby Tsabina bukan orang baru di dunia entertainment. Sebab ia sudah lama wara wiri di layar kaca.

Beby Tsabina merupakan artis kelahiran Aceh, 27 Oktober 2002 dari pasangan Darmawan dan Linda Darmawan.

Beby Tsabina merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Perempuan bernama Cut Putry Tsabina itu mengawali kariernya sebagai figuran di Sinetron 'Alfabeth'.

Dari situ, Beby mulai dilirik oleh sutradara hingga ia pun bermain di sinetron Anak Jalanan sebagai Santi.

Sejak saat itu, kemampuan akting Baby Tsabina mendapatkan pengakuan untuk aktingnya.

Hingga ia pun debut ke layar lewat film Dear Nathan pada 2017. Beby Tsabina juga pernah membintangi film 'Susah Sinyal', 'Rentang Kisah', 'Rentang Kisah', 'Bawang Merah Bawang Putih', 'Sudah Jatuh Tertimpa Cinta', dan 'Satu Pertanyaan Untuk Mantan'.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement