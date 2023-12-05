Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Beby Tsabina Operasi Skoliosis, Casandra Lee: Bukan Sakit Parah Ya!

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |16:27 WIB
Beby Tsabina Operasi Skoliosis, Casandra Lee: Bukan Sakit Parah Ya!
Beby Tsabina operasi kelainan tulang, diidap sejak SMP. (Foto: Instagram @bebytsabina)
A
A
A

 

JAKARTA - Beby Tsanina mengabarkan bahwa dirinya menjalani operasi. Hal ini dilakukannya lantaran dirinya mengidap skoliosis cukup parah sejak SMP.

Melalui instagram story-nya, Beby Tsabina menuliskan pesan bahwa dirinya telah menjalani operasi yang berjalan lancar. Dia mengunggah foto dirinya yang masih berada di rumah sakit dan masih dipasangi infus.

Menilik dari unggahan akun TikTok sahabat Beby, Casandra Lee, operasi itu telah dilakukan sejak beberapa hari lalu.

Casandra Lee dan Sephora Sievert bersahabat dengan Beby Tsabina sejak lima tahun lalu itu menemani sang sahabat yang menjalani pemulihan di rumah sakit.

Mereka turut menghibur Beby Tsabina dengan membuat konten TikTok bersama. Mengunggah video Beby yang terbaring di ranjang rumah sakit, Casandra Lee pun langsung dibombardir pertanyaan dari netizen di kolom komentar mengenai penyakit yang diderita Beby.

Dia menjelaskan bahwa aktris 21 tahun itu mengalami skoliosis dan baru saja menjalani operasi.

Halaman:
1 2
