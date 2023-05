JAKARTA - Artis muda Beby Tsabina datang dengan kabar bahagia. Melalui akun Instagramnya, bintang film Naga Naga Naga ini mengumumkan jika dirinya baru saja menyelesaikan pendidikannya di bangku kuliah.

Setelah 3 tahun mengenyam pendidikan di sebuah Universitas di Jakarta, ia pun diketahui mendapat kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikannya selama 1 tahun di Western Michigan University. Tepat pada Senin, 1 Mei 2023 kemarin, gadis 20 tahun ini akhirnya bisa lulus dan mendapatkan predikat cum laude.

"Alhamdulillah, Lulus! 3 years in Jakarta International College and 1 last year in Western Michigan University. 4 years flew by, mulai dari di jakarta memulai kuliah dengan sistem online dikarenakan pandemi sampai akhirnya bisa merasakan langsung university experience di US," tulis Beby pada keterangan fotonya di Instagram.

"Words can't describe how much I've learned from this experience," sambungnya.

Melalui akun Instagramnya, Beby mengatakan bahwa dirinya tak mudah untuk bisa melanjutkan perkuliahan di luar negeri. Pasalnya, ia harus rela meninggalkan kariernya di Indonesia untuk sementara waktu, demi mengejar pendidikannya.

Namun, ia mengaku sangat bersyukur bisa menyelesaikan pendidikannya. Bahkan ia mengaku bangga lantaran dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu dan meraih predikat cum laude.

"Gak gampang rasanya memutuskan untuk belajar di luar negeri dan meninggalkan sejenak karir di Indonesia. Tapi, alhamdulillah dari awal sampai sekarang jalannya selalu dimudahkan dan ditambah bisa lulus dengan summa cum laude," paparnya.

"I’m grateful and thankful for everything that has happened to me throughout this experience," lanjutnya.

Unggahan Beby sontak mendapatkan beragam komentar dari para rekan artis dan juga netizen. Mereka terlihat ramai memenuhi kolom komentar Beby dan mengucapkan selamat atas kelulusannya.

"Beby kerennnn, congrats sayanggg," kata Felicya Angelista.

"Beby selamat yaa !! So proud of your new title and achievements!," sambung Acha Septriasa. "Congratulations Beby!," tutur Chelsea Islan. "Congratulation dear, semoga Allah mudahkan dirimu u memanfaatkan ilmunya ya….," lanjut Desy Ratnasari.

