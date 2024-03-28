Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Sebut Celine Evangelista Rajin Tahajud dan Salat Subuh Berjamaah

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |19:20 WIB
Raffi Ahmad Sebut Celine Evangelista Rajin Tahajud dan Salat Subuh Berjamaah
Raffi Ahmad sebut Celine Evangelista rajin tahajud dan salat subuh (Foto: Instagram/raffinagita1717)
JAKARTA - Celine Evangelista beberapa waktu lalu kedapatan menjalankan salat subuh di kediaman Raffi Ahmad. Rupanya, bukan hanya satu kali, mantan istri Stefan William itu menunaikan ibadah salat di kediaman suami Nagita Slavina tersebut.

Baru-baru ini, Raffi pun membongkar fakta terkait kebiasaan Celine yang sering ada di kediamannya. Selain sering mempelajari agama Islam dan bertanya pada Nagita, Raffi pun mengatakan bahwa Celine rajin ikut salat tahajud dan subuh bersama.

"Ya kalau mempelajari ya betul, nanya-nanya sering juga sama Nagita di rumah," ujar Celine dalam tayangan Berkahnya Ramadan di salah satu stasiun televisi.

 "Tapi serius, dia di rumah aku aja kalau setiap malam kan curhat mulu sama Gigi, dia salat tahajud. Subuh aja, aku pas salat sama Gigi, aku imam, dia ikut juga,” ungkap Raffi.

Celine Evangelista

Raffi Ahmad sebut Celine Evangelista rajin tahajud dan salat subuh (Foto: Instagram/raffinagita1717)


Raffi yang menganut agama Islam sejak lahir, bahkan mengakui bahwa Celine jauh lebih raji salat dibanding dirinya. Terutama salat tahajud.

Halaman:
1 2
