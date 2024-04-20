Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Lampaui 12 Juta Penonton, Series Arab Maklum Jadi Most Watched Series di Vision+: Siap Lanjut ke Season 2!

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |12:30 WIB
Lampaui 12 Juta Penonton, Series Arab Maklum Jadi Most Watched Series di Vision+: Siap Lanjut ke Season 2!
Arab Maklum jadi Most Watched Series di Vision+ (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Original Series Vision+ “Arab Maklum” sukses mendapat antusias yang luar biasa dari penonton. Kesuksesan series ini dapat dilihat dari total penonton yang telah tembus di angka 12 juta lebih.

Hal itu menjadikan Arab Maklum masuk dalam jajaran Most Watched Series di Vision+.

Besarnya antusiasme penonton akhirnya melahirkan Arab Maklum season 2 yang akan menghadirkan banyak kejutan serta petualangan baru dengan cerita yang lebih fresh.  

Pada season kedua Arab Maklum ini keluarga Arab akan berlibur ke Bali dan menceritakan kisah tentang keluarga, budaya, dan tradisi dengan dibalut sentuhan humor ringan yang segar.

Para penonton diajak untuk traveling online ke Bali sambil menikmati kehangatan dan kocaknya keluarga Arab, dikemas dengan plot yang lebih kompleks dan script yang menggelitik.

Series Arab Maklum

Arab Maklum jadi Most Watched Series di Vision+ (Foto: MNC Media)

Para karakter favorit seperti Abah Mahmud, Umi Laela, Syakila, dan Koh Aseng kembali menghibur dengan tingkah yang kocak.

Dengan banyak menghadirkan scene keindahan pulau Dewata Bali, Arab Maklum 2 diharapkan dapat memanjakan penonton yang ingin melepas penat dan menjadi angin segar bagi para penggemar untuk melepas kerinduan dengan keluarga Arab.

Nantikan Original series Arab Maklum 2: Ahlan, Bali! yang akan masuk dalam daftar series drama komedi di Vision+ pada 26 April 2024!

Download dan update aplikasi Vision+ sekarang! Jangan lupa berikan rating bintang 5 di Play Store dan bagikan pengalaman streaming terbaik Anda pakai Vision+!

