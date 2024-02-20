Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Ulang Tahun, Rafathar serta Rayyanza Minta Adik Kembar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |02:30 WIB
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Ulang Tahun, Rafathar serta Rayyanza Minta Adik Kembar
Rafathar dan Rayyanza minta adik kembar (Foto: Instagram/raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad dan Nagita Slavina baru saja merayakan ulang tahunnya pada Sabtu, 17 Februari 2024. Di momen pertambahan usia tersebut, Raffi dan Nagita tentunya banyak menerima ucapan selamat ulang tahun dan kado dari keluarga serta rekan-rekannya.

Namun yang tak kalah spesial dari itu, kedua anak mereka yakni Rafathar dan Rayyanza terlihat menuliskan surat berisi ucapan selamat ulang tahun.

Nagita Slavina bahkan sampai terharu membaca surat dari Rafathar tersebut.

"Happy birthday Mama, Papa. Semoga Mama Papa sehat selalu, murah rezeki, bahagia, dan makin sayang sama Aa sama Adek," ucap Nagita Slavina membacakan surat dari Rafathar, dikutip dari kanal YouTube RANS Entertainment.

Raffi Ahmad dan keluarga

Rafathar dan Rayyanza minta adik kembar (Foto: Instagram/raffinagita1717)


Dalam surat tersebut, Rafathar juga menuliskan keinginannya di 2024. Secara terang-terangan Rafathar dan Rayyanza meminta adik kembar hadir di tengah keluarganya sekarang.

"Semoga tahun ini Aa dan Adek punya adik kembar," harap Rafathar yang dibalas dengan senyuman oleh Nagita Slavina dan Raffi Ahmad.

Tak hanya ucapan manis, bocah 8 tahun itu bahkan memberikan kado mewah untuk kedua orangtuanya. Rafathar dan dan Rayyanza diketahui memberikan sepatu bermerek Balenciaga untuk Raffi serta tas dengan merek Bottega Veneta untuk Nagita Slavina.

(van)

