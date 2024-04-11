Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wajah Rafathar Kena Cakar Rayyanza saat Berkelahi di Momen Lebaran

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |15:05 WIB
Wajah Rafathar Kena Cakar Rayyanza saat Berkelahi di Momen Lebaran
Rafathar dan Rayyanza berkelahi di lebaran (Foto: Instagram/raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Lebaran menjadi momen bersilaturahmi sekaligus maaf memaafkan atas segala kesalahan yang telah diperbuat. Akan tetapi, kedua anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina justru kedapatan berkelahi di momen Idul Fitri yang berlangsung Rabu, 10 April kemarin.

Momen Rafathar dan Rayyanza selesai berkelahi pun sendiri sempat diunggah Raffi di Insta Story-nya, @raffinagita1717. Dalam video tersebut, terlihat Rafathar tengah diobati para pengasuhnya lantaran dicakar oleh sang adik.

“Berantem sama adiknya, habis,” kata Raffi.

Dalam video itu, terlihat Nagita terlihat panik dan menengahi kedua kakak beradik itu. Terlihat pula Mbak Lala, pengasuh Rafathar mengobati wajah putra sulung Raffi dan Nagita ini.

Beberapa kali terlihat Rafathar hendak membalas aksi sang adik. Melihatnya, Nagita langsung panik dan memisahkan mereka.

Rafathar dicakar Rayyanza

Rafathar dan Rayyanza berkelahi di lebaran (Foto: Instagram/raffinagita1717)

“Sabar ya, jangan emosi,” kata Raffi pada Rafathar.

Raffi mengatakan Cipung mencakar Rafathar dan membuat kesal sang kakak. Raffi juga mengajarkan Cipung agar tak lagi mencakar-cakar Rafathar dan meminta maaf pada sang kakak

“Gak boleh grauk-grauk ya, Aja kan anak baik. Coba minta maaf yang benar,” kata Raffi pada Cipung.

Momen Rafathar dan Cipung bertengkar ini sontak bikin heboh netizen dan viral di TikTok. Mereka syok sekaligus ngakak melihat momen itu, mengingat kedua kakak beradik ini selalu tampil mesra bersama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157886/cipung-zHnS_large.jpg
Momen Gemas Lily Temani Cipung Mengaji, Netizen: Masya Allah, Pinter Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155159/raffi_ahmad-PNDI_large.jpg
Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146277/chika_jessica_dan_raffi_ahmad-58sD_large.jpg
Sempat Menolak, Chika Jessica Akhirnya Terima Bantuan Raffi Ahmad untuk Pengobatan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145503/raffi_ahmad-rlMN_large.jpg
Tajir Melintir, Raffi Ahmad Kurban 22 Sapi dan 90 Ekor Domba di Idul Adha 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/33/3144363/sonny_septian-Deuf_large.jpeg
Raffi Ahmad Hadiahkan Sapi Jumbo untuk Sonny Septian, Ini Penampakannya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement