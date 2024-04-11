Wajah Rafathar Kena Cakar Rayyanza saat Berkelahi di Momen Lebaran

JAKARTA - Lebaran menjadi momen bersilaturahmi sekaligus maaf memaafkan atas segala kesalahan yang telah diperbuat. Akan tetapi, kedua anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina justru kedapatan berkelahi di momen Idul Fitri yang berlangsung Rabu, 10 April kemarin.

Momen Rafathar dan Rayyanza selesai berkelahi pun sendiri sempat diunggah Raffi di Insta Story-nya, @raffinagita1717. Dalam video tersebut, terlihat Rafathar tengah diobati para pengasuhnya lantaran dicakar oleh sang adik.

“Berantem sama adiknya, habis,” kata Raffi.

Dalam video itu, terlihat Nagita terlihat panik dan menengahi kedua kakak beradik itu. Terlihat pula Mbak Lala, pengasuh Rafathar mengobati wajah putra sulung Raffi dan Nagita ini.

Beberapa kali terlihat Rafathar hendak membalas aksi sang adik. Melihatnya, Nagita langsung panik dan memisahkan mereka.

Rafathar dan Rayyanza berkelahi di lebaran (Foto: Instagram/raffinagita1717)

“Sabar ya, jangan emosi,” kata Raffi pada Rafathar.

Raffi mengatakan Cipung mencakar Rafathar dan membuat kesal sang kakak. Raffi juga mengajarkan Cipung agar tak lagi mencakar-cakar Rafathar dan meminta maaf pada sang kakak

“Gak boleh grauk-grauk ya, Aja kan anak baik. Coba minta maaf yang benar,” kata Raffi pada Cipung.

Momen Rafathar dan Cipung bertengkar ini sontak bikin heboh netizen dan viral di TikTok. Mereka syok sekaligus ngakak melihat momen itu, mengingat kedua kakak beradik ini selalu tampil mesra bersama.