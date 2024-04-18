Sinopsis Film Point Break

JAKARTA - Sinopsis film Point Break akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Point Break adalah film action-thriller tahun 2015 yang disutradarai dan difilmkan oleh Ericson Core dan ditulis oleh Kurt Wimmer yang juga turut memproduksi film ini bersama John Baldecchi, Broderick Johnson, Andrew A. Kosove, Christopher Taylor, dan David Valdes. Sebagai produksi bersama Amerika-Jerman-Tiongkok, film ini merupakan remake dari film tahun 1991 dengan judul yang sama.

Film ini dibintangi oleh Édgar Ramírez, Luke Bracey, Teresa Palmer, Delroy Lindo, dan Ray Winstone. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 11% berdasarkan 109 ulasan, dan rating rata-rata 3,64/10.

Sinopsis Film Point Break

Atlet olahraga ekstrem Johnny Utah (Luke Bracey), dan temannya Jeff (Max Thieriot), sedang melintasi pegunungan tercuram dengan sepeda motor. Perjalanan berakhir dengan lompatan ke pilar batu tunggal, di mana Jeff melebihi pendaratan dan jatuh hingga meninggal.

Tujuh tahun kemudian, Utah menjadi kandidat agen FBI. Dia menghadiri briefing tentang perampokan pencakar langit, di mana para penjahat mencuri berlian dan melarikan diri dengan parasut, di Mumbai. Perampokan serupa terjadi di atas Meksiko di mana para penjahat membongkar jutaan dolar dalam lembaran, lalu menghilang ke Gua Swallows.

Penelitian Utah menyimpulkan bahwa perampokan-perampokan itu dilakukan oleh orang yang sama, yang mencoba menyelesaikan Ozaki 8, daftar delapan ujian ekstrem untuk menghormati kekuatan alam. Mereka sudah menyelesaikan tiga ujian, dan Utah memprediksi mereka akan mencoba ujian keempat pada fenomena ombak laut yang langka di Prancis. Setelah menyajikan analisisnya, Utah dikirim menyamar ke Prancis di bawah pengawasan agen lapangan bernama Pappas (Ray Winstone). Mereka tiba di Prancis dan Utah mendapatkan bantuan dari orang lain untuk berselancar di ombak tabung tinggi.

Saat dia masuk, sudah ada peselancar lain yang sedang berselancar di ombak, membuat Utah tidak stabil. Utah terhisap ke dalam ombak dan pingsan, namun peselancar lain itu membatalkan dan menyelamatkan Utah. Dia bangun di atas kapal pesiar bersama peselancar itu, Bodhi (Édgar Ramírez), dan timnya Roach (Clemens Schick), Chowder (Tobias Santelmann), dan Grommet (Matias Varela). Mereka membiarkannya menikmati pesta dan dia berkenalan dengan seorang gadis, Samsara (Teresa Palmer).

Keesokan harinya, Utah menemukan para pria itu di stasiun kereta api terbengkalai di Paris setelah dia mendengar mereka berbicara tentang lokasi itu. Bodhi memberinya pertarungan inisiasi dan segera dia diterima dalam lingkaran itu. Mereka melakukan perjalanan ke Pegunungan Alpen untuk ujian berikutnya: terbang menggunakan wingsuit melalui tebing "The Life of Wind". Keempatnya berhasil dalam percobaan itu dan menghabiskan waktu bersama dengan Samsara. Keesokan harinya, mereka mendaki puncak salju untuk ujian keenam, snowboarding turun dari gunung salju yang curam. Mereka mencapai tempat mereka, tetapi Utah memutuskan untuk memperpanjang garisnya, sehingga yang lain mengikutinya. Chowder tergelincir dan jatuh hingga meninggal, dan Utah menjadi depresi karena hal itu.