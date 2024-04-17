Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Bilqis Anak Ayu Ting Ting Nyanyi Lagu Korea, Dipuji Netizen

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |14:04 WIB
Momen Bilqis, anak Ayu Ting Ting nyanyi lagu Korea (Foto: IG Ayu)
A
A
A

JAKARTA - Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, ungkapan itu layak disematkan untuk buah hati pedangdut Ayu Ting Ting. Sebab bakat bernyanyi sang ibu menurun ke buah hatinya, Bilqis Khumairah Razak.

Baru-baru ini, video dirinya saat nyanyi lagu girlband asal Korea Selatan, BABYMONSTER berjudul Sheesh viral di media sosial. Dalam video itu, Bilqis terlihat sedang berada di dalam mobil.

Bilqis terlihat hafal menyanyikan lagu tersebut dengan beberapa gerakan ala girl band tersebut. Suaranya begitu merdu dengan intonasi dan juga gaya nyanyinya yang khas.

"Ini mah buah jatuh se pohon-pohonnya, suaranya bagus kek emaknya," tulis akun X @fsstival yang membagikan video tersebut, seperti dikutip pada Rabu (17/4/2024).

Meski nampak malu-malu saat bernyanyi, namun Bilqis tetap mengikuti alunan musik itu. Suara tinggi Bilqis bikin penampilan bak calon penyanyi muda.

