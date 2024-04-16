Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Ting Ting Segera Menikah, Ivan Gunawan Akui Belum Dikenalkan dengan Muhammad Fardhana

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |22:30 WIB
Ayu Ting Ting Segera Menikah, Ivan Gunawan Akui Belum Dikenalkan dengan Muhammad Fardhana
Ivan Gunawan akui belum dikenalkan pada calon suami Ayu Ting Ting. (Foto: Instagram/@ivan_gunawan)
A
A
A

JAKARTA - Ivan Gunawan mengaku, hingga kini belum berkenalan dengan calon suami Ayu Ting Ting, Muhammad Fardhana. Pasalnya, hingga kini Ayu belum mengenalkan calon suaminya tersebut kepada para sahabat. 

Padahal, Ayu Ting Ting dan Fardhana diketahui akan menggelar pernikahan pada tahun ini. “Belum, aku belum dikenalin,” ujar sang desainer seperti dikutip dari Intens Investigasi, pada Selasa (15/4/2024).

Meski begitu, Ivan Gunawan mengaku, tetap bahagia dengan rencana pernikahan sahabatnya tersebut. “Ya senang dong. Sekarang tuh, Ayu di lokasi syuting berbunga-bunga terus. Ceria dia. Jadi aku ikut senang,” tuturnya. 

Hingga kini, Ayu Ting Ting masih merahasiakan waktu dan venue pernikahannya dengan Muhammad Fardhana. Dia hanya berharap, rencana baiknya untuk melepas status janda pada tahun ini bisa dilancarkan. 

Ivan Gunawan akui belum dikenalkan pada calon suami Ayu Ting Ting. (Foto: Instagram/@ayutingting92)

Lettu Muhammad Fardhana melamar pelantun Sambalado tersebut dalam pesta bernuansa intimate, pada 4 Februari 2024. Ayu mengaku, proses perkenalannya dengan Fardhana terbilang cukup singkat. 

“Namun begitu, kami merasa klop gitu. Obrolan kami nyambung dan bisa saling respect satu sama lain,” ujar Ayu Ting Ting dalam program Brownis, pada 10 Februari 2024.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174199/ayu_ting_ting-L7Ta_large.jpg
Ayu Ting Ting Ungkap Kriteria Tipe Pria Idaman, Desta: Gue Enggak Bandel Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/205/3162046/konser_ayu_ting_ting-tjyx_large.jpg
Ayu Ting Ting Sukses Gelar Konser Tunggal Perdana Bertajuk Dangdut-Dangdutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/33/3161730/boy_william_dan_ayu_ting_ting-uzb1_large.jpg
Kecup Mesra Kening Ayu Ting Ting di Konser, Boy William: I'm Proud of You
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155618/ayu_ting_ting-PBLO_large.jpg
Usman Hitu Somasi Ayu Ting Ting Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149499/ayu_ting_ting-p07q_large.jpg
Ayu Ting Ting Ulang Tahun ke-33, Didoakan Segera Dapat Jodoh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146956/ayu_ting_ting-0pkU_large.jpg
Pakai Dress Menerawang, Ayu Ting Ting Banjir Hujatan Warganet
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement