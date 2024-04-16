Ayu Ting Ting Segera Menikah, Ivan Gunawan Akui Belum Dikenalkan dengan Muhammad Fardhana

JAKARTA - Ivan Gunawan mengaku, hingga kini belum berkenalan dengan calon suami Ayu Ting Ting, Muhammad Fardhana. Pasalnya, hingga kini Ayu belum mengenalkan calon suaminya tersebut kepada para sahabat.

Padahal, Ayu Ting Ting dan Fardhana diketahui akan menggelar pernikahan pada tahun ini. “Belum, aku belum dikenalin,” ujar sang desainer seperti dikutip dari Intens Investigasi, pada Selasa (15/4/2024).

Meski begitu, Ivan Gunawan mengaku, tetap bahagia dengan rencana pernikahan sahabatnya tersebut. “Ya senang dong. Sekarang tuh, Ayu di lokasi syuting berbunga-bunga terus. Ceria dia. Jadi aku ikut senang,” tuturnya.

Hingga kini, Ayu Ting Ting masih merahasiakan waktu dan venue pernikahannya dengan Muhammad Fardhana. Dia hanya berharap, rencana baiknya untuk melepas status janda pada tahun ini bisa dilancarkan.

Lettu Muhammad Fardhana melamar pelantun Sambalado tersebut dalam pesta bernuansa intimate, pada 4 Februari 2024. Ayu mengaku, proses perkenalannya dengan Fardhana terbilang cukup singkat.

“Namun begitu, kami merasa klop gitu. Obrolan kami nyambung dan bisa saling respect satu sama lain,” ujar Ayu Ting Ting dalam program Brownis, pada 10 Februari 2024.*

