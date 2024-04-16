Ivan Gunawan Ungkap Perubahan Sikap Ayu Ting Ting Jelang Menikah

JAKARTA - Ivan Gunawan mengaku, ada perubahan sikap yang ditunjukkan Ayu Ting Ting setelah dia dilamar Lettu Muhammad Fardhana, pada 4 Februari silam. Dia mengungkapkan, sahabatnya itu kini jauh lebih ceria.

“Jadi sekarang, Ayu kalau di lokasi syuting terlihat berbunga-bunga. Ceria gitu. Jadi, aku senang sih dia mau menikah,” ujar sang desainer seperti dikutip dari Intens Investigasi, pada Selasa (16/4/2024).

Ivan Gunawan berharap, Muhammad Fardhana bisa menjadi pria yang memberi kebahagiaan untuk sahabatnya tersebut. Apalagi, dia membutuhkan waktu lebih dari 1 dekade untuk akhirnya menemukan pria yang tepat.

Seperti diketahui, Ayu Ting Ting pertama kali menikah dengan Henry Baskoro Hendarso alias Enji pada 2014. Namun pernikahan yang dikaruniai satu anak tersebut hanya bertahan selama 20 hari.