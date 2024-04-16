Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ivan Gunawan Ungkap Perubahan Sikap Ayu Ting Ting Jelang Menikah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |23:30 WIB
Ivan Gunawan Ungkap Perubahan Sikap Ayu Ting Ting Jelang Menikah
Ivan Gunawan ungkap perubahan sikap Ayu Ting Ting jelang menikah. (Foto: Alienco Photo)
A
A
A

 

JAKARTA - Ivan Gunawan mengaku, ada perubahan sikap yang ditunjukkan Ayu Ting Ting setelah dia dilamar Lettu Muhammad Fardhana, pada 4 Februari silam. Dia mengungkapkan, sahabatnya itu kini jauh lebih ceria. 

“Jadi sekarang, Ayu kalau di lokasi syuting terlihat berbunga-bunga. Ceria gitu. Jadi, aku senang sih dia mau menikah,” ujar sang desainer seperti dikutip dari Intens Investigasi, pada Selasa (16/4/2024). 

Ivan Gunawan berharap, Muhammad Fardhana bisa menjadi pria yang memberi kebahagiaan untuk sahabatnya tersebut. Apalagi, dia membutuhkan waktu lebih dari 1 dekade untuk akhirnya menemukan pria yang tepat. 

Seperti diketahui, Ayu Ting Ting pertama kali menikah dengan Henry Baskoro Hendarso alias Enji pada 2014. Namun pernikahan yang dikaruniai satu anak tersebut hanya bertahan selama 20 hari. 

Ivan Gunawan ungkap perubahan sikap Ayu Ting Ting jelang menikah. (Foto: Instagram/@ayutingting92)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174199/ayu_ting_ting-L7Ta_large.jpg
Ayu Ting Ting Ungkap Kriteria Tipe Pria Idaman, Desta: Gue Enggak Bandel Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/205/3162046/konser_ayu_ting_ting-tjyx_large.jpg
Ayu Ting Ting Sukses Gelar Konser Tunggal Perdana Bertajuk Dangdut-Dangdutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/33/3161730/boy_william_dan_ayu_ting_ting-uzb1_large.jpg
Kecup Mesra Kening Ayu Ting Ting di Konser, Boy William: I'm Proud of You
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155618/ayu_ting_ting-PBLO_large.jpg
Usman Hitu Somasi Ayu Ting Ting Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149499/ayu_ting_ting-p07q_large.jpg
Ayu Ting Ting Ulang Tahun ke-33, Didoakan Segera Dapat Jodoh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146956/ayu_ting_ting-0pkU_large.jpg
Pakai Dress Menerawang, Ayu Ting Ting Banjir Hujatan Warganet
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement