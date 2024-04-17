Konten Kreator Sofyan Pratama Ajarkan Bos Apple, Tim Cook Belajar Bahasa Indonesia

Sofyan Pratama ajari Tim Cook belajar bahasa Indonesia (Foto: IG Sofyan Pratama)

JAKARTA - Konten kreator Sofyan Pratama menjadi orang Indonesia pertama yang beruntung bertemu langsung dengan CEO Apple, Tim Cook. Ia menyambut kedatangan Bos Apple itu saat kunjungannya ke Indonesia.

Tak hanya sekadar bertemu, Sofyan juga makan bersama dengan Tim Cook menikmati hidangan sate ayam khas Indonesia. Hal ini diketahui lewat unggahan di akun media sosial (medsos) X, Selasa (16/4/2024).

"Halo Indonesia, apa kabar? Sate ayam dengan fotografer iPhone Sofyan Pratama adalah cara sempurna untuk memulai waktu saya di Jakarta!," kata bos Apple itu dalam cuitannya.

"Saya berharap dapat bertemu lebih banyak lagi komunitas dan pengembang kreatif Indonesia selama saya di sini!," tambahnya.

Selama pertemuannya itu, mereka nampak terlihat dekat. Bahkan dalam satu kesempatan Sofyan membuat konten dengan Tim Cook dan mengajarkannya bahasa Indonesia.

"So Tim, would you mind to say some words in Bahasa?," kata Sofyan.

"Of course," jawab Tim.

"Literally, just to say hi to the people all over Indonesia," jelas Sofyan.

"Apa kabar? Oh, that's like How are you?," tanya Tim.

"Ya, apa kabar is how are you?," jawab Sofyan.

“Halo Indonesia, Apa Kabar?," ucap Tim dengan cara bicara yang jelas.