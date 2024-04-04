Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Kabar Bahagia, Sheila On 7 Bakal Gelar Tur Konser Tahun Ini

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |23:03 WIB
Kabar Bahagia, Sheila On 7 Bakal Gelar Tur Konser Tahun Ini
Sheila on & umumkan konser tahun ini (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari grup band legendaris Sheila On 7. Duta cs bakal menggelar tur konser tahun ini.

Gelaran konser ini menjadi kali kedua ketika tahun lalu, grup band digawangi oleh Akhdiyat Duta Modjo alias Duta sukses menggelar konser perdana bertajuk Tunggu aku di Jakarta.

Kabar Bahagia, Sheila On 7 Bakal Gelar Tur Konser Tahun Ini

Diketahui, kabar bahagia Sheila On 7 tur konser itu dibagikan oleh promotor Antara Suara melalui akun instagram miliknya @antarasuara diunggah pada 1 April 2024 lalu. Dengan konser tanggal 28 Januari tahun lalu di Jiexpo Kemayoran, Jakarta.

Dalam video berdurasi sekitar satu menit itu, menunjukan Dimas Danang menjadi talent tengah berkemas. Tak lama, Dimas Danang jadi talent di videonya, ngelepas kata 'Jakarta' yang nempel di poster tersebut.

Berdasarkan informasi diterima, Sheila On 7 bakal menggelar tur konser kalima kota, namun belum diketahui secara pasti, di kota mana saja Sheila On 7 akan menggelar konser.

Meski begitu, berdasarkan penelusuran di akun instagram Sheila On 7 @sheilaon7 sebagian penggemar berat mulai bertanya soal kabar tur konser melalui kolom komentar di postingan Sheila On 7 terakhir.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098055/sheila_on_7-X6IE_large.jpg
Friendship Goals, Intip Gaya Personel Sheila On 7 Jalani Ibadah Umrah Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/205/3097400/sheila_on_7-ABUf_large.jpg
Sheila on 7 Tampil di Big Bang Festival 2024, Siap Meriahkan Malam Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/33/3096916/sheila_on_7-3Qy8_large.jpeg
Personel Sheila On 7 Umrah Bareng, Penantian 18 Tahun Akhirnya Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/205/3048285/sheila_on_7-Vgvl_large.jpg
Terancam Batal, Promotor Terus Upayakan Konser Sheila on 7 di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/205/3046347/abeliano-FkZC_large.jpg
Abeliano dan Sheilagank Panaskan Konser Sheila on 7
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019659/gitar-eross-candra-yang-dilelang-untuk-palestina-terjual-diharga-rp125-juta-5Nc5qSro2a.jpg
Gitar Eross Candra yang Dilelang untuk Palestina Terjual Diharga Rp125 Juta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement