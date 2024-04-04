Kabar Bahagia, Sheila On 7 Bakal Gelar Tur Konser Tahun Ini

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari grup band legendaris Sheila On 7. Duta cs bakal menggelar tur konser tahun ini.

Gelaran konser ini menjadi kali kedua ketika tahun lalu, grup band digawangi oleh Akhdiyat Duta Modjo alias Duta sukses menggelar konser perdana bertajuk Tunggu aku di Jakarta.

Diketahui, kabar bahagia Sheila On 7 tur konser itu dibagikan oleh promotor Antara Suara melalui akun instagram miliknya @antarasuara diunggah pada 1 April 2024 lalu. Dengan konser tanggal 28 Januari tahun lalu di Jiexpo Kemayoran, Jakarta.

Dalam video berdurasi sekitar satu menit itu, menunjukan Dimas Danang menjadi talent tengah berkemas. Tak lama, Dimas Danang jadi talent di videonya, ngelepas kata 'Jakarta' yang nempel di poster tersebut.

Berdasarkan informasi diterima, Sheila On 7 bakal menggelar tur konser kalima kota, namun belum diketahui secara pasti, di kota mana saja Sheila On 7 akan menggelar konser.

Meski begitu, berdasarkan penelusuran di akun instagram Sheila On 7 @sheilaon7 sebagian penggemar berat mulai bertanya soal kabar tur konser melalui kolom komentar di postingan Sheila On 7 terakhir.

