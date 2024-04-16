Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Ungkap Alasan Biarkan Janggutnya Tumbuh Lebat

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |03:30 WIB
Ammar Zoni Ungkap Alasan Biarkan Janggutnya Tumbuh Lebat
Ammar Zoni ungkap alasan biarkan janggutnya tumbuh lebat (Foto: Instagram/ammarzoni)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni tampil berbeda setelah kurang lebih 4 bulan mendekam dibalik jeruji besi. Perubahan penampilan mantan suami Irish Bella ini bahkan terlihat saat ia menyambangi Kejaksaan Negeri beberapa waktu lalu.

Salah satu perubahan terbesar Ammar pada penampilannya adalah, dengan membiarkan janggutnya tumbuh lebat.

Rupanya, hal itu secara sengaja dilakukan oleh bapak dua anak tersebut. Menurut kuasa hukumnya, hal itu dilakukan lantaran dinilai sebagai ibadah.

"Saya sempat tanya juga, 'kok jenggotmu panjang?', 'Ya ini kan sufi namanya', gitu katanya. Kalau memang itu paham dia, itu ada amal ibadahnya," kata Jon Mathias ketika dihubungi beberapa waktu lalu.

Ammar Zoni (MPI)

Ammar Zoni ungkap alasan biarkan janggutnya tumbuh lebat (Foto: MPI)


Sementara itu, Jon Mathias pun mengatakan bahwa dalam kunjungannya ia sering kali bercanda dengan bintang film Madu Murni tersebut.

"Saya setiap minggu jenguk dia soal kesehatan, apa yang dibutuhkan," ujar Jon Mathias.

"Terus diskusi hukum juga, itu yang dibicarakan, kenapa jenggotmu panjang kayak orang-orang Pakistan, kayak Saddam Hussein saya bilang, itu candaan aja," sambungnya.

Jon sendiri mengatakan bahwa selama berada di balik jeruji besi, Ammar lebih sering menghabiskan waktunya untuk beribadah. Bahkan ia juga menyebut jika berat badan Ammar kini sudah turun.

Halaman:
1 2
