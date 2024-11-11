Berat Badan Ammar Zoni Turun 20 Kilogram di Tahanan, Kenapa?

Berat Badan Ammar Zoni Turun 20 Kilogram di Tahanan, Kenapa? (Foto: IG Ammar Zoni)

JAKARTA - Ammar Zoni kini sedang menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat, terkait kasus narkoba.

Setelah melalui proses banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU), hukuman Ammar Zoni kini bertambah menjadi empat tahun penjara dengan denda Rp800 juta, sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Selama di tahanan, Ammar Zoni aktif melakukan berbagai kegiatan fisik. Aktivitas fisik tersebut membuat berat badannya mengalami penurunan signifikan. Hal ini diungkapkan oleh pengacaranya, Jon Mathias.

“Sekarang dia banyak melakukan kegiatan positif seperti olahraga, main basket, futsal, dan badminton. Jadi memang sekarang terlihat lebih kurus,” ujar Jon Mathias saat dihubungi awak media, Senin (11/11/2024).

Tak tanggung-tanggung, berat badan Ammar Zoni disebut-sebut turun hingga 20 kilogram. Saat penangkapan, berat badan Ammar mencapai 100 kilogram, namun kini turun hingga sekitar 80 kilogram.

“Sekarang mungkin beratnya di kisaran 85 atau 80 kilogram. Dulu pernah mencapai 100 atau bahkan 110 kilogram,” jelas Jon.

Selain rutin berolahraga, mantan suami Irish Bella ini juga aktif dalam kegiatan organisasi di masjid Rutan Salemba. Ammar Zoni dipercaya untuk mengelola kegiatan masjid, termasuk sebagai bagian humas masjid tersebut.

“Dia mengatur acara pengajian, membantu merapikan masjid. Jadi, karena dia sebagai pengurus, ya banyak yang harus diatur, seperti jadwal salat, siapa yang menjadi imam, dan kegiatan lainnya di masjid,” tambah Jon.