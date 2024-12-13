Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Berubah Drastis di Penjara, Tubuh sudah Ideal dan Tak Lagi Galau

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |12:46 WIB
Ammar Zoni Berubah Drastis di Penjara, Tubuh sudah Ideal dan Tak Lagi Galau
Ammar Zoni Berubah Drastis di Penjara, Tubuh sudah Ideal dan Tak Lagi Galau. (Foto: Instagram/Ammar Zoni)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni mengalami perubahan drastis sejak menghuni Rutan Salemba imbas terjerat kasus narkoba pada Desember 2023. Perubahan itu, bahkan sampai membuat keluarga kaget.

Penampilan fisik Ammar yang menggemuk dengan jenggot menghiasi wajahnya memang sempat begitu menarik perhatian warganet. Namun menuru Panji, adik sang aktor, Ammar sudah jauh lebih fresh

Alhamdulillah, abang sekarang sudah sangat fresh. Kemarin gue datang sampai kaget. Kalian harus lihat,” ujar Panji Zoni dikutip dari channel YouTube Mantra News, pada Jumat (13/12/2024). 

Panji mengungkapkan, sang kakak menjaga penampilannya meski sedang ditahan. Dia bahkan menyebut, penampilan sang aktor mulai kembali seperti pertama kali muncul sebagai pesinetron.

“Walaupun di dalam sel, abang masih menjaga penampilannya. Dia berubah banget. Effort-nya luar biasa, gue sampai amaze sama dia. Kalau gue bilang, badannya sama seperti waktu pertama kali main sinetron 7 Manusia Harimau,” ujarnya.

Potret Gagah Ammar Zoni yang Berperan sebagai Mustaqim
Ammar Zoni Berubah Drastis di Penjara, Tubuh sudah Ideal dan Tak Lagi Galau. (Foto: Okezone)

