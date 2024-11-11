Kuasa Hukum: Ammar Zoni Kini Frustrasi, Tak Punya Siapa-Siapa Lagi

Kuasa Hukum: Ammar Zoni Kini Frustrasi, Tak Punya Siapa-Siapa Lagi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias, mengungkapkan bahwa kliennya tengah mengalami tekanan mental dan frustrasi dalam menjalani hidup. Berbagai peristiwa menyakitkan yang terjadi saat Ammar berada di penjara karena kasus narkoba membuatnya merasa kehilangan harapan.

Selama menjalani hukuman, Ammar harus menghadapi kenyataan pahit seperti meninggalnya sang ayah dan mantan istrinya, Irish Bella, yang kini telah menikah lagi dengan seorang pengusaha bernama Haldy Sabri.

"Menurut saya, Ammar kini dalam kondisi frustrasi. Dia merasa sudah tidak punya apa-apa lagi, dan merasa seolah tak memiliki siapa-siapa," ujar Jon Mathias dalam wawancara pada Senin (11/11/2024).

Jon Mathias juga sempat berbicara dengan Ammar sebelum menjadi bintang tamu di acara Rumpi. Ia bertanya apakah Ammar ingin menyampaikan pesan atau ucapan tertentu kepada publik.

"Saya sempat menelepon Ammar sebelum wawancara di Rumpi, untuk menanyakan apakah ada pesan yang ingin dia sampaikan. Tapi dia hanya terdiam," jelas Jon.

Ammar, yang juga merupakan kakak dari aktor Aditya Zoni, kini tampak kehilangan semangat hidup. Menurut Jon, Ammar merasa hidupnya telah hancur tanpa ada harapan.

"Dia merasa hidupnya sudah hancur, tak ada lagi yang bisa diharapkan," ungkap Jon Mathias.