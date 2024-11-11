Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kuasa Hukum: Ammar Zoni Kini Frustrasi, Tak Punya Siapa-Siapa Lagi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |19:02 WIB
Kuasa Hukum: Ammar Zoni Kini Frustrasi, Tak Punya Siapa-Siapa Lagi
Kuasa Hukum: Ammar Zoni Kini Frustrasi, Tak Punya Siapa-Siapa Lagi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias, mengungkapkan bahwa kliennya tengah mengalami tekanan mental dan frustrasi dalam menjalani hidup. Berbagai peristiwa menyakitkan yang terjadi saat Ammar berada di penjara karena kasus narkoba membuatnya merasa kehilangan harapan.

Selama menjalani hukuman, Ammar harus menghadapi kenyataan pahit seperti meninggalnya sang ayah dan mantan istrinya, Irish Bella, yang kini telah menikah lagi dengan seorang pengusaha bernama Haldy Sabri.

"Menurut saya, Ammar kini dalam kondisi frustrasi. Dia merasa sudah tidak punya apa-apa lagi, dan merasa seolah tak memiliki siapa-siapa," ujar Jon Mathias dalam wawancara pada Senin (11/11/2024).

Kuasa Hukum: Ammar Zoni Kini Frustrasi, Tak Punya Siapa-Siapa Lagi
Kuasa Hukum: Ammar Zoni Kini Frustrasi, Tak Punya Siapa-Siapa Lagi

Jon Mathias juga sempat berbicara dengan Ammar sebelum menjadi bintang tamu di acara Rumpi. Ia bertanya apakah Ammar ingin menyampaikan pesan atau ucapan tertentu kepada publik.

"Saya sempat menelepon Ammar sebelum wawancara di Rumpi, untuk menanyakan apakah ada pesan yang ingin dia sampaikan. Tapi dia hanya terdiam," jelas Jon.

Ammar, yang juga merupakan kakak dari aktor Aditya Zoni, kini tampak kehilangan semangat hidup. Menurut Jon, Ammar merasa hidupnya telah hancur tanpa ada harapan.

"Dia merasa hidupnya sudah hancur, tak ada lagi yang bisa diharapkan," ungkap Jon Mathias.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183481/ammar_zoni-cuo9_large.jpg
Tiba-Tiba, Ammar Zoni Bahas soal Pernikahan di Sidang Eksepsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183319/ammar_zoni-Jael_large.jpg
Ammar Zoni Ajukan 7 Poin dalam Eksepsi, Tolak Dakwaan dan Minta Dibebaskan dari Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/33/3179207/ammar_zoni-SBwp_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Dijebak dalam Kasus Peredaran Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178740/ammar_zoni-h7m0_large.jpg
Ammar Zoni Hadir dalam Sidang Peredaran Narkotika Lewat Zoom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178467/ammar_zoni-AvBU_large.jpg
Besok, Ammar Zoni akan Jalani Sidang Perdana Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177611/ammar_zoni-sADy_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Tak Mengenal 5 Tersangka Kasus Narkoba Lainnya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement