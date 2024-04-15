Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keluarga Ammar Zoni Belum Datang Menjenguk ke Rutan Salemba

Selvianus , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |19:45 WIB
Keluarga Ammar Zoni Belum Datang Menjenguk ke Rutan Salemba
Keluarga belum jenguk Ammar Zoni ke Rutan Salemba (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias, membeberkan fakta terkait momen lebaran yang dijalani oleh kliennya dari balik jeruji besi. Kepada awak media, Jon mengatakan bahwa sebagian keluarga belum menjenguk Ammar Zoni di dalam Rutan.

"Sebenarnya sulit berkomentar, kalau tahu pasti tahu namanya informasi di luar itu selalu dia komunikasi sama kita," ungkap Jon Mathias kepada awak media.

"Ya apa aja kegiatan luar kan itu PH menyampaikan ke dia atau orang lain yang sampaikan ke dia, pasti dia tahulah sebenarnya lebaran Pertama mau datang tapi nyatanya nggak ada," sambungnya.

Bukan hanya pihak keluarga, Jon Mathias juga sempat menyinggung soal kabar Irish Bella bakal menjenguk Ammar Zoni. Akan tetapi pada faktanya rencana tersebut tak kunjung terwujud.

Ammar Zoni (MPI)

Keluarga belum jenguk Ammar Zoni ke Rutan Salemba (Foto: MPI)


"Irish juga katanya kalau dari medsos mau jenguk juga katanya? Kalau di medsos ya tapi faktanya nggak ada," jelasn Jon .

Kendati demikian, Jon menjelaskan bahwa proses menjenguk Ammar Zoni di Rutan Salemba memang cukup sulit karena harus melewati beberapa proses. Salah satunya melewati proses permohonan terlebih dahulu kepada pihak Kejaksaan maupun kantor hukumnya yang mengurus kasus Ammar Zoni.

"Memang ada ketentuannya selama 3 hari itu dikasih orang bertamu 15 menit siapa saja tapi harus mengajukan dulu permohonan," beber Jon Mathias.

"Jadi tiap yang mau jenguk ammar harus ada dulu surat pengantar dari kejaksaan dan biasanya jaksa harus berkoordinasi dengan PH apa tamu ini diperbolehkan atau tidak, berkoordinasi dengan PH atau dengan Ammar sendiri," pungkasnya.

Halaman:
1 2

