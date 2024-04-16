Zara Anak Ridwan Kamil Bikin Netizen Geram Usai Mengunggah Foto Bungkus Brand Fast Food

JAKARTA - Camillia Azzahra, putri dari Ridwan Kamil masih menjadi sorotan belakangan ini. Hal tersebut dipicu oleh keputusannya untuk melepas hijab atas dasar kemauannya sendiri.

Bahkan, perempuan yang sering disapa Zara itu pun sudah mengunggah foto yang memperlihatkan penampilannya setelah melepas hijab. Bahkan rambutnya dibiarkan terurai bebas dengan warna blonde.

Namun kini, Zara kembali menjadi perbincangan panas netizen usai mengunggah sebuah bungkus kemasan dari salah satu brand fast food, McDonald’s. Dalam foto tersebut, Zara memotret sebuah foto yang berisikan paper bag yang bagian penutupnya telah tertutup.

Meskipun tak terlihat jelas logo yang ditunjukkan, akan tetapi para netizen tahu betul bahwa kemasan tersebut merujuk pada McDonald’s.

“Trims Kim Dokja,” tulis Zara pada keterangan foto, dikutip dari akun Instagramnya @camilliazr.

Zara Anak Ridwan Kamil unggah foto bungkus brand fast food (Foto: Instagram/camilliazr)





Unggahan tersebut sontak membuat para netizen dan pengikutnya geram. Pasalnya brand tersebut menjadi salah satu perusahaan dari Amerika Serikat yang diduga pro Israel.

Melihat unggahan tersebut, para netizen langsung menyerbu unggahan tersebut. Para netizen geram melihat Zara yang dianggap mendukung produk yang pro Israel di tengah perang yang merenggut nyawa warga Palestina.

Bukan cuma itu, para netizen pun menganggap pilihannya untuk melepas kerudung masih bisa ditolerir, namun tidak dengan aksinya yang mendukung produk yang seharusnya diboikot.

“Stop normalize promosiin produk pro-Israel. Maap udah gak tega bangett ngliat Palestina dibantai,” kata akun @chi****.

“Huft stop normalize promosiin produk boikot. Zaraaaaa gue dari kemaren ga peduli kalo lo lepas hijab tapi kali ini ilang respectnya,” ujar akun @rin****.