Alasan Lisa Mariana Luluh dan Terima RK meski Tahu Suami Orang

JAKARTA - Lisa Mariana mengungkapkan alasannya mau menjadi selingkuhan Ridwan Kamil (RK) meski tahu sang politikus sudah berstatus ‘suami orang’. Bukan karena uang, ternyata dia menemukan sosok ‘ayah’ dalam diri sang politikus.

“Saya ini kan tidak punya sosok bapak ya. Nah, dia bisa menganggap saya sebagai pacar, tapi juga mengayomi sebagai ayah. Jadi hati saya luluh,” ujarnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 11 April 2025.

Lisa Mariana mengaku, pertama kali mengenal RK dari AA (diduga selebgram Ayu Aulia) dan berlanjut ke media sosial. Dari chat Instagram, mereka pun sepakat bertemu di sebuah hotel di Palembang, Sumatera Selatan, pada Juni 2021.

Di hotel tersebut, mereka menghabiskan 3 hari 2 malam di mana terjadi hubungan intim yang diakui Lisa membuatnya hamil. Kondisi itu, menurutnya dipicu, oleh penolakan RK memakai pengaman selama berhubungan intim.

“Padahal, saya sudah bilang, ‘Aa pakai pengaman ya’. Tapi beliau enggak mau. Saya waktu itu masih 21 tahun dan dalam masa subur karena baru selesai datang bulan,” kata ibu dua anak tersebut.

Mengetahui dirinya hamil, Lisa Mariana langsung memberitahu kepada RK. Namun saat itu, mantan Gubernur Jawa Barat itu menolak kehadiran sang janin dan meminta Lisa untuk menggugurkan kandungannya.

Alasan Lisa Mariana Luluh dan Terima RK meski Tahu Suami Orang. (Foto: Instagram/@lisamarianaaa)

Lisa mengaku, dikirimi pake obat-obatan penggugur kandungan dan uang sebesar Rp100 juta. Enggan menggugurkan kandungannya, dia menggunakan uang tersebut untuk menyewa sebuah apartemen di Jakarta Timur.

Sebagian dari uang itu digunakannya untuk bertahan hidup di Jakarta. “Saya 100 persen yakin putri saya adalah anak biologis beliau. Karena saat itu, saya tidak berhubungan (badan) dengan laki-laki manapun selain Pak RK,” ungkapnya.