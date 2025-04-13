Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Lisa Mariana Luluh dan Terima RK meski Tahu Suami Orang

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |10:30 WIB
Alasan Lisa Mariana Luluh dan Terima RK meski Tahu Suami Orang
Alasan Lisa Mariana Luluh dan Terima RK meski Tahu Suami Orang. (Foto: Instagram/@lisamarianaaa)
A
A
A

JAKARTA - Lisa Mariana mengungkapkan alasannya mau menjadi selingkuhan Ridwan Kamil (RK) meski tahu sang politikus sudah berstatus ‘suami orang’. Bukan karena uang, ternyata dia menemukan sosok ‘ayah’ dalam diri sang politikus.

“Saya ini kan tidak punya sosok bapak ya. Nah, dia bisa menganggap saya sebagai pacar, tapi juga mengayomi sebagai ayah. Jadi hati saya luluh,” ujarnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 11 April 2025. 

Lisa Mariana mengaku, pertama kali mengenal RK dari AA (diduga selebgram Ayu Aulia) dan berlanjut ke media sosial. Dari chat Instagram, mereka pun sepakat bertemu di sebuah hotel di Palembang, Sumatera Selatan, pada Juni 2021.

Di hotel tersebut, mereka menghabiskan 3 hari 2 malam di mana terjadi hubungan intim yang diakui Lisa membuatnya hamil. Kondisi itu, menurutnya dipicu, oleh penolakan RK memakai pengaman selama berhubungan intim.

“Padahal, saya sudah bilang, ‘Aa pakai pengaman ya’. Tapi beliau enggak mau. Saya waktu itu masih 21 tahun dan dalam masa subur karena baru selesai datang bulan,” kata ibu dua anak tersebut.

Mengetahui dirinya hamil, Lisa Mariana langsung memberitahu kepada RK. Namun saat itu, mantan Gubernur Jawa Barat itu menolak kehadiran sang janin dan meminta Lisa untuk menggugurkan kandungannya.

Lisa Mariana
Alasan Lisa Mariana Luluh dan Terima RK meski Tahu Suami Orang. (Foto: Instagram/@lisamarianaaa)

Lisa mengaku, dikirimi pake obat-obatan penggugur kandungan dan uang sebesar Rp100 juta. Enggan menggugurkan kandungannya, dia menggunakan uang tersebut untuk menyewa sebuah apartemen di Jakarta Timur. 

Sebagian dari uang itu digunakannya untuk bertahan hidup di Jakarta. “Saya 100 persen yakin putri saya adalah anak biologis beliau. Karena saat itu, saya tidak berhubungan (badan) dengan laki-laki manapun selain Pak RK,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150441/lisa_mariana-9fcJ_large.jpg
Digugat Ridwan Kamil Rp105 Miliar, Lisa Mariana Geram: Saya Hanya Minta Keadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/33/3132085/ridwan_kamil-t9cW_large.jpg
Ridwan Kamil Bakal Diceraikan Istri Buntut Pengakuan Lisa Mariana, Kuasa Hukum: Hoax!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/33/3131953/ridwan_kamil-OQMG_large.jpg
Ridwan Kamil Resmi Laporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/33/3130120/lisa_mariana-hTqt_large.jpg
Lisa Mariana Sebut RK Ogah Pakai Pengaman saat Berhubungan Intim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/33/3130086/lisa_mariana-92LK_large.jpg
Lisa Mariana Klaim RK Cuci Tangan usai Tahu Dirinya Hamil: Komunikasi Hanya Lewat Ajudan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/33/3129710/lisa_mariana-etRd_large.jpg
Lisa Mariana Minta Maaf pada Istri Ridwan Kamil: Ibu Pasti Paham Posisi Saya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement