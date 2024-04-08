Foto Zara Anak Ridwan Kamil Tanpa Hijab Tersebar, Netizen: Menyala Blonde!

JAKARTA - Kabar alias Zara melepas hijabnya membuat netizen di Indonesia geger. Bagaimana tidak, pasalnya Zara sendiri merupakan anak dari salah satu pejabat Indonesia yang dikenal luas oleh masyarakat, yakni Ridwan Kamil dan Atalia Praratya.

Terbaru, penampilan anak kedua Ridwan Kamil tanpa mengenakan hijab pun tersebar di media sosial. Salah satu akun gosip di Instagram @rumpi_gosip bahkan membagikan foto adik dari mendiang Emmeril Kahn tersebut.

BACA JUGA: Alasan Zara Putri Ridwan Kamil Putuskan Lepas Hijab

Dalam unggahan itu terlihat sang ibunda, Atalia Praratya melakukan mirror selfie dengan dua orang lainnya. Di waktu bersamaan, Zara juga tersambung lewat video call. Alhasil penampilan Zara tanpa hijab pun terkuak.

Setelah di zoom, Zara memiliki rambut yang dicat warna pirang atau blonde namun masih menyisakan warna hitam di bagian atas rambutnya. Dalam foto tersebut, Zara juga menggunakan kacamata dan tersenyum seolah sadar ikut berfoto bersama.

Foto Zara Anak Ridwan Kamil tanpa hijab tersebar (Foto: Instagram/camilliazr)





Sontak saja warna rambut Zara pun menjadi bahan gunjingan netizen. Tak sedikit dari mereka yang mengolok-olok Zara yang diduga lepas hijab karena ingin memamerkan rambut pirangnya.