HOT GOSSIP

Alasan Ria Ricis Tetap Kuat di Tengah Perceraian dengan Teuku Ryan

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |21:10 WIB
Alasan Ria Ricis Tetap Kuat di Tengah Perceraian dengan Teuku Ryan
Alasan Ria Ricis tetap kuat di tengah sidang cerai dengan Teuku Ryan. (Foto: Instagram/@riaricis1795)
JAKARTA - Bagi Ria Ricis, perceraian bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi. Persoalan rumah tangganya, diakui ibu satu anak tersebut, cukup menguras emosi dan membuat mentalnya terguncang. 

“Awal masuk bulan Ramadan, aku harus menghadapi lika-liku perjalanan hidup yang menghantam hati, pikiran, dan mental,” ujarnya seperti dikutip dari channel YouTube Oki Setiana Dewi, pada Senin (15/4/2024). 

Di tengah permasalahan itu, Ria Ricis memilih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan aktif mengikuti berbagai kajian. Bertemu banyak orang baik diakuinya cukup dapat membantu memulihkan kondisinya. 

“Perlahan, hati mulai terasa membaik. Hidup juga terasa mulai terasa ringan,” kata istri Teuku Ryan tersebut menambahkan. 

