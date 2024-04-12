Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Teuku Ryan Mudik ke Aceh, Ria Ricis Asyik Liburan ke Jepang Bareng Moana

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |12:01 WIB
Teuku Ryan Mudik ke Aceh, Ria Ricis Asyik Liburan ke Jepang Bareng Moana
Ria Ricis lebaran tanpa Teuku Ryan (Foto: IG Ria Ricis)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Teuku Ryan dan Ria Ricis merayakan momen Lebaran dengan suasana berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun ini pasangan yang tengah menjalani proses perceraian itu tak akan merayakan Idul Fitri bersama.

Teuku Ryan saat ini tengah mudik ke Aceh untuk merayakan Lebaran bersama kedua orangtuanya. Hal ini terungkap dari unggahan Instagram pribadinya.

Ryan tampak memamerkan potret dirinya yang mengenakan gamis dengan menyematkan lokasinya yang berada di Kota Langsa, Aceh.

Teuku Ryan Mudik ke Aceh, Ria Ricis Asyik Liburan ke Jepang Bareng Moana

"Minal Aidin Wal Faidzin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H," tulis Teuku Ryan dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @teukuryantr, Jumat (12/4/2024).

Sementara Ria Ricis merayakan Lebaran bersama putrinya, Moana serta sang ibu bersama kedua kakaknya perempuannya.

Hingga hari ketiga Lebaran, pasangan ini nampaknya belum bertemu. Sebab, Ria Ricis memboyong Moana liburan ke luar negeri sejak hari kedua Lebaran. Ria Ricis pun mengunggah momen bersama putrinya saat liburan melalui Instagram pribadinya.

Ria Ricis juga membagikan suasana kota yang tertutupi salju. Menilik dari unggahan terbarunya, beberapa netizen menyebut bahwa dirinya dan Moana tengah berlibur ke Jepang.

Di sisi lain, Ryan hanya mengunggah video putrinya yang tengah berada di dalam mobil saat perjalanan liburannya.

