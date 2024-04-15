Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Istri Ridwan Kamil Menangis saat Ziarah ke Makam Eril, Netizen: Bener-Bener Cobaan di Anak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |10:10 WIB
Istri Ridwan Kamil Menangis saat Ziarah ke Makam Eril, Netizen: Bener-Bener Cobaan di Anak
Atalia Praratya menangis di makan Eril (Foto: Instagram/ataliapr)
A
A
A

JAKARTA - Atalia Praratya baru-baru ini berziarah ke makam putranya, Emmeril Kahn Mumtadz alias Eril. Tak sendiri, Atalia bahkan turut mengajak sang suami, Ridwan Kamil dan juga anak asuhnya Arkana untuk melepas rindu pada Eril di momen lebaran ini.

Momen Atalia sekeluarga berziarah ke makam Eril pun diunggah oleh akun TikTok, @nyanya.nyunyu. Terlihat Atalia duduk di samping makam Eril yang asri sembari memanjatkan doa untuk mendiang sang putra.

“Ridwan Kamil dan ibu Atalia ziarah ke makam Eril,” tulis akun itu.

Atalia yang mengenakan busana hitam terlihat bersimpuh di makam Eril. Ia juga membawakan bunga dan meletakkannya di pusara makam.

Adapun Ridwan Kamil dan Arkana yang juga duduk di depan makam samber memanjatkan doa. Terlihat keteduhan dari keluarga ini saat ziarah ke makam putra tercinta mereka.

Atalia Praratya

Atalia Praratya menangis di makan Eril (Foto: Instagram/ataliapr)


Di tengah momen ziarah ini, tangis Atalia tiba-tiba pecah. Ia seolah tak kuasa menahan rindu dan menangis tersedu-sedu di makam sang anak.

Momen istri Ridwan Kamil menangis saat ziarah ke makam Eril ini pun membuat haru para netizen. Warganet ikut merasakan kesedihan mendalam yang dialami Atalia.

Tak hanya itu, banyak pula warganet yang masih menyinggung soal putri Atalia dan Ridwan Kamil, Camillia Azzahra alias Zara yang melepas hijab.

