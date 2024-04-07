Atalia Praratya Sempat Larang Putrinya Umumkan Lepas Hijab di Sosmed

JAKARTA - Atalia Praratya aku kaget saat melihat anaknya, Camilia Azzahra alias Zara, memberikan pengumuman soal dirinya melepas hijab di media sosial. Padahal, sebagai ibu, Atalia mengaku sudah melarang anak keduanya itu untuk speak up di Instagram.

Bukan tanpa alasan, pasalnya Atalia sudah menyangka jika pengumuman Zara di akunnya bakal menimbulkan pro dan kontra dari netizen.

"Saya kaget kenapa dia (Zara) posting itu. Saya sudah sampaikan sebetulnya, sekitar dua minggu yang lalu dia sudah menanyakan, 'mama, saya mau posting'," ujar Atalia Praratya di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

"Saya bilang 'jangan Za, nanti kalau kamu posting maka kamu akan menghadapi situasi yang kamu tidak akan tahu'. Maksudnya netizen ya, ada yang pro dan kontra, kita sudah tahu itu dari awal, (tapi) dia bilang siap," sambungnya.

Sayangnya, gadis 19 tahun tak mendengarkan perkataan sang ibunda. Zara pun tetap mencurahkan isi hatinya ke Instagram.

Alhasil, sehari Zara melepas hijabnya, sang ayah Ridwan Kamil langsung terbang ke Inggris menyusul sang anak.

"Sekarang Kang Emil terbang ke sana untuk menemani Zara. Mungkin dia sedang masa remajanya, sedang galau, gelisah, dan sebagainya. Sedangkan saya untuk mengurus di sini," terang Atalia Praratya.

Terlepas dari kontroversi yang ditimbulkan, Atalia Praratya sendiri sudah memberikan izin kepada Zara untuk melepas hijab yang selama ini menutupi auratnya itu.