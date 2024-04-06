Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atalia Praratya Tak Tahu Alasan Pasti Sang Putri Putuskan Lepas Hijab

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |20:30 WIB
Atalia Praratya Tak Tahu Alasan Pasti Sang Putri Putuskan Lepas Hijab
Atalia Praratya tak tahu alasan pasti sang putri putuskan lepas hijab. (Foto: Instagram/@ataliapr)
A
A
A

JAKARTA - Camillia Laetitia Azzahra alias Zara, anak kedua Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, mengumumkan keputusannya melepas hijab lewat Instagram, pada 5 April 2024. 

Walau sempat memberikan dukungan, namun Atalia mengaku, tak tahu pasti alasan putrinya mengambil keputusan tersebut. “Saya belum tahu karena belum bertemu Zara,” ujarnya di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada 5 April 2024. 

Namun Atalia Praratya meyakini, keputusan itu merupakan perjalanan hidup yang memang harus dilalui putrinya dalam proses pendewasaannya. Dia yakin, hal tersebut akan membawa Zara menjadi muslimah yang lebih baik. 

“Saya dan suami sudah menanamkan ajaran agama yang sangat kuat dan dalam sejak Zara kecil. Istilahnya, kami sudah maksimal karena dia pun sekolahnya berlatar agama kan,” ujarnya menambahkan. 

Atalia Praratya yakin, Zara akan bisa menjaga dirinya di luar negeri meski tak lagi mengenakan hijab. Dia mengaku, saat ini hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk putrinya tersebut. 

Atalia Praratya tak tahu alasan putrinya lepas hijab. (Foto: Instagram/@camilliazr)

“Mungkin, ada masalah di mana dia harus mencari jati dirinya. Saat ini, yang bisa saya lakukan sebagai ibu adalah mendampingi dan mendoakan Zara,” kata istri Ridwan Kamil itu menambahkan. 

Zara mengatakan, keputusannya melepas hijab diambil setelah melalui pertimbangan dan diskusi panjang dengan keluarganya. Dia menambahkan, tak menutup kemungkinan untuk kembali berhijab suatu hari nanti. 



