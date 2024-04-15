Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Siti Badriah Ledek Krisjiana Baharudin yang Beradegan Mesra dengan Angela Gilsha di Sinetron

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |05:05 WIB
Siti Badriah Ledek Krisjiana Baharudin yang Beradegan Mesra dengan Angela Gilsha di Sinetron
Siti Badriah diduga cemburu (Foto: Instagram/sitibadriahh)
A
A
A

JAKARTA - Siti Badriah memberikan reaksi tak terduga saat menonton sinetron yang dibintangi suaminya, Krisjiana Baharudin. Diketahui, Krisjiana tampil dalam sinetron yang tayang di RCTI berjudul Cinta Berakhir Bahagia, bersama Angela Gilsha.

Menariknya, sang penyanyi dangdut ini diduga cemburu saat menonton adegan mesra Krisjiana bersama Angela Gilsha. Pasalnya, dalam video yang diunggah di akun Instagram @rumpi_gosip terlihat sangat heboh mengomentari adegan mesra tersebut.

"Ciyeilah yang baru jadian. Eee, udah kayak remaja banget ini orang. Eee, dasar!" ledek Siti Badriah sambil merekam adegan di televisi.

Tak hanya sekali, ibu satu anak itu lagi-lagi meledak sang suami yang sedang duduk di lantai.

"Hahaha. Udah jadian. Arg," tutur Siti Badriah.

Siti Badriah

Siti Badriah diduga cemburu (Foto: Instagram/sitibadriahh)

Halaman:
1 2
