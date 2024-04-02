Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Siti Badriah Yakin Suaminya Tak Akan Cinlok dengan Angela Gilsha

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |13:29 WIB
Siti Badriah Yakin Suaminya Tak Akan Cinlok dengan Angela Gilsha
Siti Badriah yakin suaminya tak akan cinlok dengan Angela Gilsha (Foto: IG Badriah)
A
A
A

JAKARTA - Suami Siti Badriah, Krisjiana Baharuddin belakangan diwanti-wanti oleh netizen agar tidak terlibat cinta lokasi alias cinlok dengan lawan mainnya, Angela Gilsha.

Mendengar itu, Siti Badriah sangat terkejut mendengar kabar tersebut. Hal itu terlihat saat Siti Badriah di wawancarai oleh awak media, potongan video wawancara tersebut diunggah ulang akun TikTok Pisangku Belum Masak.

Siti Badriah Yakin Suaminya Tak Akan Cinlok dengan Angela Gilsha

"Kata siapa? (Krisjiana Baharudin dibilang cinlok?) Emang iya, ada yang ngomong gitu?" kata Siti Badriah.

Kendati begitu, Siti Badriah tetap percaya dan yakin bahwa sang suami akan profesional dan tahu batasan. Sehingga kekhawatiran soal cinlok dengan Angela Gilsha tidak akan terjadi.

"Mereka itu pasti profesional, tau batasan. Jadi, kalau khawatir cinlok, nggak sama sekali," imbuh Siti Badriah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
