Sutradara Ungkap Alasan Wajib Nonton Series Arab Maklum 2

JAKARTA - Jelang penayangannya di bulan April 2024, Martin Anugrah, sutradara series Arab Maklum 2, mengungkapkan harapannya agar series ini dapat dinikmati dan menghibur para penonton. Menurut Martin, ada banyak hal yang akan membuat series Arab Maklum 2 lebih populer dari series sebelumnya.

"Harapan saya, semua bisa menikmati dan terhibur dari setiap plot dan cerita yang kita tawarkan, dan juga segi performances dari para pemain ini. Secara personal, semoga semua yang nonton bisa relate sama karakter dari Arab Maklum 2," ungkap Martin kepada tim Vision+.

Martin yakin bahwa series ini akan relate bagi para penonton, meskipun tidak secara langsung. Series Arab Maklum 2 akan membawa penonton merasakan momen yang sama dan beberapa pesan positif yang bisa diambil dari series ini.

"Series ini akan relate bagi penonton tapi ga secara langsung kali ya, tapi ada hal-hal yang akan mirip sama perjalanan hidup temen-temen yang nonton, salah satunya, kita harus berpikiran positif kalo sedang menjalani sesuatu," kata Martin.

Lebih lanjut, Martin menjelaskan alasan mengapa para penonton harus menonton series ini. Menurutnya, series Arab Maklum 2 akan menjadi series yang sayang untuk dilewatkan tahun ini.

Arab Maklum 2 melanjutkan kisahnya dengan keluarga Aba Mahmud yang berlibur ke Bali. Perjalanan mereka di Bali tentu akan diwarnai dengan aksi kocak yang begitu menghibur mengingat perbedaan budaya yang sangat mencolok.

Arab Maklum 2 dibintangi oleh Usama Harbatah, Dhawiya Zaida, Rachel Patricia, Aci Resti, Ananta Rispo, Avi Basalamah, Martin Anugrah, Kinaryosih, Edric Tjandra, dan Patricia Gouw. Arab Maklum 2 dijadwalkan tayang mulai April 2024 di Vision+.

