HOME CELEBRITY TV SCOOP

Chemistry Kuat Pemain Series Arab Maklum 2, Ananta Rispo: Sudah Kayak Keluarga!

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |18:28 WIB
Chemistry Kuat Pemain Series Arab Maklum 2, Ananta Rispo: Sudah Kayak Keluarga!
Ananta Rispo terlibat di Arab Maklum 2 (Foto: Vision+)
JAKARTA - Chemistry yang kuat antar pemain merupakan salah satu kunci sukses sebuah series. Hal ini pun dipahami oleh para pemain series Arab Maklum 2, yang telah berhasil membangun chemistry mereka dengan cara yang natural dan menyenangkan.

Martin Anugrah, sang sutradara, mengungkapkan bahwa chemistry para pemain series Arab Maklum 2 terbangun dengan sendirinya.

"Setiap kali kita syuting kita membentuk keluarga baru, selain dari kecocokan karakter yang memang sudah kita konsep dari scriptnya, chemistry para pemain juga penting, alhamdulillah bisa terbangun dengan natural, melebihi ekspektasi gue sebagai director si," ungkap Martin Anugrah kepada tim Vision+.

Chemistry Kuat Pemain Series Arab Maklum 2, Ananta Rispo: Sudah Kayak Keluarga!

Ananta Rispo, pemain pendatang baru yang berperan sebagai Robert, mengungkapkan bahwa chemistry mereka terbangun melalui interaksi yang intens.

"Dari awal, kita kan udah berdiskusi dan ketemu, ditambah lagi, pas syuting kita tinggal di hotel yang sama. Jadi, setiap hari bareng, mau gak mau ya kita udah kayak keluarga," kata Rispo.

Keseruan dan kekompakan para pemain series Arab Maklum 2 ini juga terlihat di balik layar. Hal ini tentu saja akan menambah keseruan dan kehangatan di series ini bagi para penonton.

Arab Maklum 2 melanjutkan kisahnya dengan keluarga Aba Mahmud yang berlibur ke Bali. Perjalanan mereka di Bali tentu akan diwarnai dengan aksi kocak yang begitu menghibur mengingat perbedaan budaya yang sangat mencolok.

Arab Maklum 2 dibintangi oleh Usama Harbatah, Dhawiya Zaida, Rachel Patricia, Aci Resti, Ananta Rispo, Avi Basalamah, Martin Anugrah, Kinaryosih, Edric Tjandra, dan Patricia Gouw. Arab Maklum 2 dijadwalkan tayang mulai April 2024 di Vision+.

Download dan update aplikasi Vision+ sekarang! Jangan lupa berikan rating bintang 5 di Play Store dan bagikan pengalaman streaming terbaik Anda pakai Vision+!

