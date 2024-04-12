Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Curhat Pilu Kekasih Melitha Sidabutar : Hai Sayang, Sedang Apa Disana?

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |00:01 WIB
Curhat Pilu Kekasih Melitha Sidabutar : Hai Sayang, Sedang Apa Disana?
Rindu kekasih akan kepergian Melitha Sidabutar (Foto: IG Glen)
A
A
A

JAKARTA - Kepergian Melitha Sidabutar yang meninggal dunia pada Senin (8/4/2024) menyisakan duka mendalam tak hanya bagi keluarga melainkan juga orang-orang terdekat, salah satunya sang kekasih, Glen Imanuel.

Glen yang sudah tiga tahun belakangan ini menjalin hubungan asmara dengan Melitha, begitu terpukul dengan kepergiannya. Apalagi, mereka sudah berencana untuk menikah. Namun, Glen tetap berusaha mengikhlaskan kepergian sang kekasih.

Curhat Pilu Kekasih Melitha Sidabutar : Hai Sayang, Sedang Apa Disana?

Melalui unggahannya di Instagram pribadinya, Glen mengungkap kerinduan mendalam kepada Melitha. Dia membagikan foto kenangan bersama Melitha termasuk saat dirinya di hadapan peti tempat jenazah Melitha bersemayam. Glen juga mengunggah tangkapan layar chat bersama Melitha dimana kekasihnya itu berharap segera menikah dengannya.

Glen mengaku sudah menepati janjinya untuk selalu menemani Melitha, bahkan sampai kekasihnya itu menghembuskan nafas terakhirnya.

"Hi sayang, sedang apa disana? Aku pernah janji sama kamu, aku akan temani kamu di setiap musim hidupmu dan aku sudah menjalani janji aku," ujar Glen dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @glenimanuel, Jumat (12/4/2024).

Glen pun berjanji akan menjaga orangtua serta kakak Melitha, sama seperti dirinya pernah berjanji akan menjaga Melitha kepada kembarannya, Melisha.

"Dulu aku pernah janji sama Melisha untuk jaga Melitha, sekarang aku janji akan jaga papa, mama dan abang-abangmu," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement