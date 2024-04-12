Curhat Pilu Kekasih Melitha Sidabutar : Hai Sayang, Sedang Apa Disana?

JAKARTA - Kepergian Melitha Sidabutar yang meninggal dunia pada Senin (8/4/2024) menyisakan duka mendalam tak hanya bagi keluarga melainkan juga orang-orang terdekat, salah satunya sang kekasih, Glen Imanuel.

Glen yang sudah tiga tahun belakangan ini menjalin hubungan asmara dengan Melitha, begitu terpukul dengan kepergiannya. Apalagi, mereka sudah berencana untuk menikah. Namun, Glen tetap berusaha mengikhlaskan kepergian sang kekasih.

Melalui unggahannya di Instagram pribadinya, Glen mengungkap kerinduan mendalam kepada Melitha. Dia membagikan foto kenangan bersama Melitha termasuk saat dirinya di hadapan peti tempat jenazah Melitha bersemayam. Glen juga mengunggah tangkapan layar chat bersama Melitha dimana kekasihnya itu berharap segera menikah dengannya.

Glen mengaku sudah menepati janjinya untuk selalu menemani Melitha, bahkan sampai kekasihnya itu menghembuskan nafas terakhirnya.

"Hi sayang, sedang apa disana? Aku pernah janji sama kamu, aku akan temani kamu di setiap musim hidupmu dan aku sudah menjalani janji aku," ujar Glen dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @glenimanuel, Jumat (12/4/2024).

Glen pun berjanji akan menjaga orangtua serta kakak Melitha, sama seperti dirinya pernah berjanji akan menjaga Melitha kepada kembarannya, Melisha.

"Dulu aku pernah janji sama Melisha untuk jaga Melitha, sekarang aku janji akan jaga papa, mama dan abang-abangmu," sambungnya.