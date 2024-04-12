Melitha Sidabutar Meninggal Dunia, Kekasih : Saya Akan Merindukannya

JAKARTA - Glen Imanuel, kekasih Melitha Patricia Sidabutar, akan sangat merindukan sejumlah kenangan selama berpacaran. Melitha pun seringkali menelpon dan melakukan video call ketika sedang berada di kantor. Persoalan itu tentunya membuat ingatan Glen cukup membekas akan semua kenangan tersebut.

"Saya rasa pasti semua kangen, saya mungkin terbiasa telpon 24 jam di kantor saya di telepon Melitha di video call, jadi kehilangan pasti kangen, tiap hari saya denger suaranya yang riang kayak anak-anak selalu berdengung di telinga saya," ujar Glen Imanuel saat ditemui di pemakaman San Diego Hills, Karawang Jawa Barat.

Glen juga menambahkan sosok Melitha Sidabutar merupakan orang ceria dan selalu mensyukuri dengan kehidupannya. Maka dari itu Melitha tak banyak menuntut apapun dan berusaha menjalani hidupnya secara apa adanya.

"Melitha orang yang simpel banget, kayak hidupnya bukan nyantai tp dia selalu ceria apa yang dia inginkan dia ngomong," ucap Glen.

"Malah hal-hal yang nggak pernah dia bicarakan dia terima karena berkat Tuhan besar sama dia, dia nggak banyak nuntut, dia jalani hari demi hari, happy aja gitu," tambahnya.

Glen menegaskan kalau dirinya ikhlas melepas kepergian Melitha Sidabutar, sebab ia percaya kepergian kekasihnya tersebut merupakan rencana Tuhan.

Maka dari itu Glen dan keluarga besar Melitha berusaha tegar dan ikhlas melepaskan kepergian, walaupun terbilang berat bagi mereka. Karena merelakan kehilangan orang yang istimewa dalam hidupnya.

"Saya percaya yang diambil Tuhan saat dia meninggalkan dunia dia bukan tanpa arah tapi ada satu jalan menuju kekekalan, keselamatan dalam Tuhan," imbuh Glen.

"Jadi saya percaya seharusnya yang lebih berbahagia Melitha dan itu yang membuat mungkin kami dan keluarga tegar, karena kami tahu Melitha jauh lebih bahagia dari kami," tandasnya.

