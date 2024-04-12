Melitha Sidabutar Yakin Sembuh Sebelum Meninggal Dunia

JAKARTA - Kekasih Melitha Patricia Sidabutar, Glen Imanuel memberikan kesaksian sebelum kekasihnya berpulang. Keduanya masih intens berhubungan ketika itu.

Melitha meyakini bakal sembuh dari sakit yang diderita. Namun tepat di keesokan harinya justru takdir berkata lain, Melitha dinyatakan meninggal dunia di RS. Eka Hospital Bekasi, Jawa Barat pada Senin 8 April 2024 sekitar Pukul 09.59 WIB.

"Feeling nggak ada karena memang minggu malam kami chattingan, saya pelayanan. Melitha cuma bilang Ka Glen Dedek udah semakin segar, Dedek mau ketemu Ka Glenn besok pagi. Jadi kami pagi-pagi pikir kami ketemu dengan keadaan yang jauh lebih sehat ternyata dia dipanggil," ujar Glen Imanuel saat ditemui di pemakaman San Diego Hills Karawang, Jawa Barat.

Meskipun awalnya berat, Glen mengakui ikhlas melepas kepergian Melitha karena semuanya merupakan rencana Tuhan. Sehingga ia dan keluarga Melitha berusaha tegar mengikhlaskan kepergian sang penyanyi tersebut.

"Saya percaya yang diambil Tuhan saat dia meninggalkan dunia dia bukan tanpa arah tapi ada satu jalan menuju kekekalan, keselamatan dalam Tuhan," jelas Glen Imanuel.

"Jadi saya percaya seharusnya yang lebih berbahagia Melitha dan itu yang membuat mungkin kami dan keluarga tegar, karena kami tahu Melitha jauh lebih bahagia dari kami," tambahnya.

Glen mengenang masa-masa menjalin asmara dengan Melitha Sidabutar. Salah satunya sikapnya yang dewasa dan selalu berpikiran positif terhadap apapun.

Glen bersyukur betul karena selama menjalin hubungan asmara dengan Melitha Sidabutar, hubungan keduanya tetap akur dan tak sekalipun ribut.

"Sifat gampang disayangnya, setiap orang yang kenal Melitha menyadari bahwa Melitha itu orang yang gampang banget disayangi, dicintai jadi karena anaknya benar-benar positif banget," terang Glen.

"Bahkan saya pernah cerita, saya jalani hubungan enggak pernah ribut dan berantem, orangnya penyayang sekali," pungkasnya

