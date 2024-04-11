Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Netizen Curigai Barang Branded yang Dipakai Teuku Ryan Hadiah dari Ria Ricis

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |23:50 WIB
Netizen Curigai Barang Branded yang Dipakai Teuku Ryan Hadiah dari Ria Ricis
Teuku Ryan diduga pakai barang pemberian Ria Ricis (Foto: Instagram/teukuryantr)
A
A
A

JAKARTA - Teuku Ryan memilih untuk menjalani momen Idul Fitri tanpa Ria Ricis di sampingnya. Meski begitu, lebaran kali ini tentunya tidak akan dilalui sendirian oleh Ryan mengingat ia memilih untuk merayakannya bersama keluarga.

Dalam unggahan diakun instagram miliknya @teukuryantr, bapak satu anak ini tampak mengunggah sebuah foto saat mengenakan baju koko. Penampilannya pun semakin lengkap dengan tas selempang.

Tak lupa, Teuku Ryan mengucapkan selamat merayakan lebaran untuk penggemarnya, melalui akun Instagram miliknya.

"Minal Aidin Wal Faizin, Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H," tulis Teuku Ryan diakun instagram miliknya.

Teuku Ryan

Teuku Ryan diduga pakai barang pemberian Ria Ricis (Foto: Instagram/teukuryantr)


Menariknya, netizen tampak menyorot jam tangan berwarna hitam yang dikenakan Teuku Ryan. Diketahui, jam tangan dan tas yang dikenakan Ryan pada momen lebaran itu diduga merupakan pemberian dari Ricis.

Melihat Ryan masih mengenakan barang pemberian Ricis, netizen pun geram. Mereka bahkan mengimbau agar Ryan bisa membahagiakan wanita tersebut, bukan malah menyakitinya.

"Eh itu tas & jam tangan yang dipakai rian dibeliin ricis ya....minimal kalo gak bisa bahagiain ricis gak usah nyakitin lah, tau diri dikit," komentar salah satu netizen.

