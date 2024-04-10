Ria Ricis Lebaran Tanpa Suami, Berharap Semakin Bahagia dan Dikuatkan

JAKARTA - YouTuber Ria Ricis perdana merayakan Lebaran tanpa sang suami, Teuku Ryan. Seperti diketahui, pasangan ini sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Saat ini, Teuku Ryan diketahui merayakan Lebaran bersama keluarganya di Aceh. Sementara Ricis memilih Lebaran di Jakarta bersama sang putri, Moana. Momen tersebut dibagikan sang YouTuber lewat Instagram.

Dalam foto unggahannya, Ricis dan Moana tampak mengenakan gamis shimmer berwarna putih yang dipadukan dengan jilbab berwarna biru. "Selamat Lebaran, kuat dan bahagia terus untuk kita semua," ujarnya, pada 10 April 2024

Meski merayakan Lebaran tanpa Teuku Ryan, tampaknya tak mengurangi sukacita Ria Ricis dan Moana. Unggahan itu kemudian menuai ragam komentar warganet.

"Mau bisa jadi orang yang seceria kak Icis walaupun diterpa ujian," ujar akun @angg***. Akun @rid*** menambahkan, “Bu Icis Lebaran shimmer shimmer.”*

