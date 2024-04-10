Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ria Ricis Lebaran Tanpa Suami, Berharap Semakin Bahagia dan Dikuatkan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |19:30 WIB
Ria Ricis Lebaran Tanpa Suami, Berharap Semakin Bahagia dan Dikuatkan
Ria Ricis Lebaran tanpa suami. (Foto: Instagram/@riaricis1795)
A
A
A

JAKARTA - YouTuber Ria Ricis perdana merayakan Lebaran tanpa sang suami, Teuku Ryan. Seperti diketahui, pasangan ini sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. 

Saat ini, Teuku Ryan diketahui merayakan Lebaran bersama keluarganya di Aceh. Sementara Ricis memilih Lebaran di Jakarta bersama sang putri, Moana. Momen tersebut dibagikan sang YouTuber lewat Instagram. 

Dalam foto unggahannya, Ricis dan Moana tampak mengenakan gamis shimmer berwarna putih yang dipadukan dengan jilbab berwarna biru. "Selamat Lebaran, kuat dan bahagia terus untuk kita semua," ujarnya, pada 10 April 2024 

Meski merayakan Lebaran tanpa Teuku Ryan, tampaknya tak mengurangi sukacita Ria Ricis dan Moana. Unggahan itu kemudian menuai ragam komentar warganet. 

Ria Ricis rayakan Lebaran tanpa suami. (Foto: Instagram/@riaricis1795)

"Mau bisa jadi orang yang seceria kak Icis walaupun diterpa ujian," ujar akun @angg***. Akun @rid*** menambahkan, “Bu Icis Lebaran shimmer shimmer.”*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164967/ria_ricis_dan_moana-daS5_large.jpg
Baru Umur 3 Tahun, Putri Ria Ricis sudah Jadi Ibu Kos 8 Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158541/ria_ricis-MCka_large.jpg
Ria Ricis Habiskan Dana Rp1 Miliar demi Wujudkan Pesta Ulang Tahun Impian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147633/ria_ricis-c1oa_large.JPG
Ria Ricis Ingin Kuliah S2, tapi Lewat Jalur Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146912/ria_ricis-AzSL_large.jpg
Bukan Menikah, Ria Ricis Ungkap Rencana Masa Depan usai Dipacari Evan DC Music
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145818/oki_setiana_dewi-gmvN_large.jpg
Soal Kedekatan Ria Ricis dan Evan DC Music, Oki Setiana Dewi: Dia Tidak Cerita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145707/ria_ricis-miwY_large.jpg
Punya Pacar Baru, Ria Ricis Tak Ingin Buru-Buru Menikah Lagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement